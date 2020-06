Fiat 500XL: un progetto digitale anticipa il design della vettura

Le auto Fiat più vendute negli Stati Uniti nel 2019 sono state le Fiat 500X e 500L. Secondo quanto dichiarato dal capo di Fiat Olivier François, entrambi i modelli dovrebbero essere sostituiti dalla presunta Fiat 500XL.

Data l’età delle 500L e 500X, l’arrivo della 500XL ha parecchio senso. Inoltre, la casa automobilistica torinese si concentrebbe sullo sviluppo di un singolo prodotto anziché spendere il doppio del denaro per lavorare su due veicoli.

Fiat 500XL: ecco il nuovo crossover ipotizzato da Kleber Silva

Il misterioso modello potrebbe prendere in prestito parte del know-how usato sulla nuova 500 Elettrica. È qui che entra in gioco il progetto digitale realizzato dal famoso designer Kebler Silva. Il progettista ha preso la 500L e la 500X, ha aggiunto alcune caratteristiche estetiche della 500e sulla parte anteriore e ha dato vita alla Fiat 500XL.

Il retro e la tre quarti posteriore del concept necessitano di alcune regolazioni ma al momento abbiamo di fronte la miglior prospettiva della futura vettura dello storico marchio torinese. Il noto sito britannico Auto Express sostiene che Fiat apporterà alcune modifiche sia al SUV che alla monovolume molto presto, a partire dalle motorizzazioni.

La 500 e la Panda, così come la Lancia Ypsilon, hanno ricevuto una versione mild-hybrid che consuma meno carburante rispetto al propulsore Firefly da 1.3 litri che sostituisce. Infatti, il Firefly da 1 litro con sistema ibrido leggero da 12V, con potenza di 70 CV e 92 nm di coppia massima, permette di risparmiare carburante.

Tuttavia, il tre cilindri, abbinato esclusivamente a un cambio manuale a 6 marce sviluppato appositamente per essere altamente efficiente nella sesta marcia, sembra poco potente per equipaggiare le Fiat 500X e 500L. Al contrario, un turbocompressore potrebbe risolvere questo problema. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni sulla nuova Fiat 500XL.