Lancia Delta ritorna digitalmente sotto forma di SUV

Lo scorso anno, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato di volersi fondere con un altro gruppo automobilistico. Stiamo parlando di PSA. Per fortuna, questa fusione non porterà al deperimento ulteriore di Lancia in quanto il direttore generale Carlos Tavares ha dichiarato che tutti i marchi verranno gestiti adeguatamente per coprire l’intero mercato e inoltre tutti hanno una storia alle loro spalle e dei punti di forza da poter sfruttare.

Il gruppo automobilistico italo-americano guidato da Mike Manley ha compiuto un primo passo in avanti con la Lancia Ypsilon. Anche se non si tratta di una riprogettazione completa, la famosa city car ha ottenuto un nuovo motore e una trasmissione completamente nuova, entrambi orientate all’efficienza piuttosto che alle prestazioni.

Lancia Delta: il famoso artista Kleber Silva ipotizza il ritorno della famosa vettura

Al momento, la Ypsilon non possiede e probabilmente non otterrà la piattaforma della nuova Fiat 500 Elettrica. Per capire un po’ quale potrebbe essere il futuro del marchio torinese, possiamo guardare Opel e Vauxhall, entrambi appartenenti a PSA. Le due case automobilistiche si sono concentrate parecchio sui crossover con piattaforme e motori francesi.

Detto ciò, non sarebbe una sorpresa se la Lancia Delta tornasse sul mercato come un SUV, forse in forma compatta per fronteggiare artisti del calibro di Nissan Qashqai e Volkswagen Tiguan. Detto ciò, il famoso artista brasiliano Kebler Silva ha realizzato un progetto digitale in cui ci mostra proprio una versione SUV della famosa Delta.

Il concept propone una griglia rimasta pressoché invariata rispetto all’auto originale mentre sul retro possiamo vedere dei fanali molto ampi che darebbero alla vettura una presenza visiva più importante. Il profilo laterale, invece, ricorda molto quello presente sulle Peugeot 2008 e Citroën C5 AirCross. In questo momento, Lancia non ha ancora annunciato alcun piano per il suo futuro ma sicuramente sta lavorando su diversi modelli che debutteranno nel corso dei prossimi anni.