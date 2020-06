Hertz lancia in Italia la nuova formula Pay per Drive

Mentre negli Stati Uniti e in Canada, Hertz ha dichiarato bancarotta, in Italia ha deciso di lanciare un nuovo servizio molto interessante chiamato Pay per Drive. Sostanzialmente, abbiamo di fronte la prima formula di noleggio studiata su misura per chi percorre brevi distanze.

Questo nuovo servizio è dedicato a tutte le persone che necessitano di muoversi in auto in tutta sicurezza, usufruendo di un veicolo sempre igienizzato e che soprattutto hanno bisogno di percorrere pochi chilometri.

Pay per Drive: Hertz annuncia una nuova formula di noleggio per chi percorre pochi km

Pay per Drive di Hertz pone come prima caratteristica principale la massima flessibilità in quanto consente di pagare solo i km effettivamente percorsi, avendo contemporaneamente la certezza di viaggiare a bordo di un’auto igienizzata e sanificata prima di ogni nuovo noleggio, oltre alle solite procedure di pulizia.

Tutti gli interessati al nuovo servizio di noleggio a breve termine potranno noleggiare l’auto preferita da 7 a 30 giorni (con rinnovo ogni mese), sfruttando l’ampio parco veicoli proposto da Hertz. Per rendere più facile la scelta, la società mette a disposizione tre categorie di auto: Piccola (S), Media (M) e Grande (L).

Ad esempio, è possibile prendere a noleggio una Fiat Panda della serie S al costo di 8,30 euro del giorno + 12 centesimi per ogni km percorso. Ciò significa che è possibile percorrere 30 km al giorno a costo di 11,90 euro e con un noleggio minimo di 7 giorni. Nella categoria Media è possibile noleggiare la Fiat 500L al costo di 11,60 euro al giorno + 12 centesimi per ogni km percorso.

Nella serie L, invece, abbiamo la Fiat 500X che Hertz propone a 15 euro al giorno + 12 centesimi per ogni km. Inclusi nel prezzo anche il guidatore aggiuntivo e la possibilità di consegnare la vettura presso un’agenzia diversa da quella in cui è stata presa. Per maggiori informazioni, comunque vi consigliamo di visitare la pagina dedicata presente sul sito Web ufficiale di Hertz.