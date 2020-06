Jeep Compass MY 2020: la nuova “made in Melfi” parte da 28.750 Euro

Jeep presenta oggi, in via ufficiale, la nuova Jeep Compass MY2020 definita dal brand americano anche come “Compass made in Melfi” per sottolineare come, con il nuovo Model Year, arriva ufficialmente sul mercato la nuova versione del SUV prodotta nello stabilimento FCA di Melfi dove verranno realizzate le Compass per il mercato europeo (in precedenza il SUV era prodotto in Messico).

L’apertura degli ordini era stata annunciata due settimane fa ed oggi la nuova Jeep Compass MY 2020 entra ufficialmente in fase di commercializzazione, con diverse novità che vanno ad arricchire la gamma di un modello che, in questi ultimi anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento della gamma FCA in Europa.

Grazie all’avvio della produzione a Melfi, inoltre, si riducono notevolmente i tempi medi di consegna dalla fabbrica della Compass che sarà pronta, in media, entro tre settimane. FCA ha sottolineato come l’avvio della produzione a Melfi della nuova Jeep Compass rappresenta un “ulteriore tassello” del programma di investimenti da 5 miliardi di Euro per gli stabilimenti italiani del gruppo.

Nuova Jeep Compass MY 2020: si parte da 28.750 Euro

La nuova Jeep Compass MY 2020 arriva sul mercato italiano con un listino prezzi che parte da 28.750 Euro (allestimento Longitude con motore 1.3 turbo benzina da 130 CV) e arriva sino a 36.500 Euro (allestimento S con motore 1,6 litri e 120 CV con SCR). A completare la gamma ci sarà, a breve, anche la Compass 4xe, nuova variante plug-in hybrid del SUV, destinata a diventare un punto di riferimento della gamma Jeep nei prossimi mesi.

Tra le principali novità della nuova Jeep Compass MY 2020 troviamo il nuovo motore turbo benzina quattro cilindri da 1.3 litri che appartiene alla famiglia Global Small Engine. Questo motore è disponibile in due step di potenza. La versione “base” eroga 130 CV di potenza ed è abbinata al cambio manuale a sei marce. C’è poi la versione da 150 CV che viene abbinata al cambio automatico a doppia frizione DDCT. La coppia, per entrambe le versioni, è di 270 Nm (fino a 40 Nm in più rispetto al precedente benzina 1.4).

Entrambe le motorizzazioni sono abbinate alla trazione anteriore. Da notare che si tratta della prima volta in assoluto che la Compass viene proposta con trazione anteriore e cambio automatico, una configurazione che rappresenta il 28% del mercato europeo dei C-SUV e che quindi potrebbe garantire un’importante crescita delle vendite per il SUV. Il nuovo 1.3 è conforme alla normativa Euro 6D Final e adotta filtro anti-particolato GPF (Gasoline Particulate Filter).

Da notare, inoltre, che rispetto alle precedenti versioni benzina 4×4 con cambio automatico, si registra una riduzione dei consumi sino al 30% (in base al ciclo WLTP). La Compass con cambio automatico presenta anche la modalità di guida Sport, selezionabile con l’apposito pulsante della consolle centrale. Il nuovo motore a benzina da 1,3 litri e 130 CV con cambio manuale è ordinabile in abbinamento agli allestimenti Longitude, Business, Night Eagle e Limited con prezzi da 28.750 Euro. La versione da 150 CV con cambio DDCT è disponibile anche sul più ricco allestimento S.

In listino, c’è spazio anche per il motore diesel MultiJet II da 1,6 litri in grado di garantire una potenza massima di 120 CV ed una coppia motrice massima di 320 Nm. Il motore è abbinato esclusivamente al cambio manuale ed alla trazione anteriore e può contare sulla tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). La gamma a gasolio della Compass parte da 29.750 Euro.

Nel corso della seconda metà del 2020 è previsto il debutto della Jeep Compass 4xe che potrà contare sul propulsore 1.3 benzina Global Small Engine nelle versioni da 190 e 240 CV abbinate ad un motore elettrico. La Compass 4xe sarà disponibile solo con la trazione integrale. La versione ibrida della Compass, insieme alla versione ibrida della Renegade, è stata presentata ad inizio anno con la variante First Edition. Maggiori dettagli in merito alla nuova Compass 4xe arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.

Prima di chiudere, segnaliamo che è disponibile il configuratore online della nuova Compass MY 2020 con tutti gli allestimenti e le motorizzazioni attualmente ordinabili della nuova versione “made in Melfi” del SUV compatto della casa americana.