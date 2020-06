Dodge Durango SRT Hellcat 2021 avvistato mentre trainava un altro Durango

Anche se il coronavirus ha fatto posticipare la produzione di alcuni veicoli di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), non ha impedito agli ingegneri di SRT di continuare a lavorare sul Dodge Durango SRT Hellcat 2021.

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha condiviso delle nuove foto spia le quali mostrano un prototipo del Durango con motore Hellcat mentre effettuava alcuni test sulle strade pubbliche e trainava un Dodge Durango attuale su un rimorchio.

Dodge Durango SRT Hellcat 2021: nuovo prototipo avvistato per le strade pubbliche degli Stati Uniti

Anche se la casa automobilistica statunitense non ha ancora annunciato ufficialmente il veicolo, le attuali Jeep Grand Cherokee SRT e Trackhawk (con i quali il Durango condivide la piattaforma) ci danno un assaggio del prossimo Durango SRT Hellcat 2021.

L’attuale versione top di gamma del SUV di Dodge è il modello SRT che nasconde sotto il cofano il motore Hemi V8 da 6.4 litri (392ci). Questo veicolo offre una capacità di rimorchio migliore della categoria (pari a 3946 kg). Dato che le Grand Cherokee SRT e Trackhawk condividono la stessa capacità di rimorchio (3266 kg), possiamo supporre che la variante Hellcat del nuovo Durango avrà la stessa capacità del suo fratello minore SRT.

Accanto all’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, il SUV performance disporrà del cambio automatico TorqueFlite 8HP95 a 8 velocità anziché l’8HP70 presente sul resto della gamma. Questa trasmissione permette di sfruttare diverse modalità di guida fra cui quelle Sport e Truck.

Prevediamo anche la presenza del transfer case MP 3015C presente sulla Grand Cherokee Trackhawk che offre la trazione integrale. Il sistema è capace di dividere la coppia tra le ruote anteriori e quelle posteriori in modo diverso a seconda della modalità di guida selezionata tramite il nuovo sistema di infotainment Uconnect con display touch da 10.1 pollici.

Il prototipo del Dodge Durango SRT Hellcat 2021 immortalato in foto utilizza lo stesso set di cerchi color bronzo da 20″ disponibile per il Durango SRT 2020. In aggiunta, abbiamo degli pneumatici Pirelli P-Zero P295/45ZR20.