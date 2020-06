Maserati Ghibli Hybrid sarà il primo veicolo elettrificato del marchio

Maserati Ghibli Hybrid sarà il primo veicolo elettrificato per il marchio del tridente. Si tratterà di un ibrido plug-in e la sua presentazione è stata ritardata a causa del coronavirus. Il modello avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso aprile. Tuttavia, la Maserati Ghibli Hybrid ha proseguito nella sua tabella di marcia e adesso il marchio del tridente ha reso pubblica la sua intenzione di introdurla finalmente.

Maserati Ghibli Hybrid sarà il primo veicolo elettrificato a portare in primo piano il marchio del tridente

La nuova Maserati Ghibli Hybrid sarà il primo veicolo elettrificato del produttore italiano. Sarà un ibrido plug-in e si prevede che sarà un veicolo importante in termini di vendite, soprattutto in un mercato cinese in cui l’azienda ha subito un calo del 27% nel 2019. Inoltre, l’arrivo di questa tecnologia a Maserati consentirà di rimediare alla limitazione delle emissioni di CO2, qualcosa di particolarmente critico in Europa dal prossimo anno.

Al momento non ci sono dettagli sulla Maserati Ghibli Hybrid , ma i suoi creatori assicurano che non ci saranno cambiamenti di carattere. Come tutti i suoi veicoli, sarà un compendio di tecnologia, dinamismo e lusso, caratteristiche che ora aggiungeranno maggiore efficienza e, quindi, più rispetto per l’ambiente. Il futuro di Maserati sta nell’elettrificazione e dunque questa vettura non sarà unica nel suo genere nella gamma del tridente. Seguiranno altre unità tridente equipaggiate con questa tecnologia.

