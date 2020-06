Jeep Wrangler High Altitude ora disponibile negli Stati Uniti

Jeep non è assolutamente estranea a portare sul mercato delle edizioni speciali della sua Jeep Wrangler.

Per il model year 2020, la casa automobilistica americana ha introdotto sei nuovissime special edition fra cui la Jeep Wrangler High Altitude. Questa è arrivata sul mercato per rispondere alla domanda di quegli utenti che cercano una versione premium dell’iconico fuoristrada.

Jeep Wrangler High Altitude: la nuova edizione speciale del fuoristrada ora disponibile negli USA

Esternamente, il veicolo propone dei cerchi da 20″ in nero lucido, il pacchetto di illuminazione a LED, un hard top in tinta con la carrozzeria, dei paraurti anteriore e posteriore dello stesso colore della carrozzeria, degli specchietti esterni e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, gradini laterali, badge Trail Rated in nero opaco e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda gli interni, la Wrangler High Altitude propone una scelta di due colorazioni tra nero e grigio, un volante avvolto in pelle nera, dei sedili in pelle nappa con trapuntatura e cuciture Carmel e una parte centrale del pannello degli strumenti avvolta in pelle con cuciture Carmel.

A livello tecnologico, la nuova Jeep Wrangler High Altitude vanta il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, impianto audio premium, pacchetto Safety Group e accesso senza chiave. È possibile configurare il modello preferito direttamente sul sito Web di Jeep.com al prezzo di partenza di 49.750 dollari (44.767 euro).