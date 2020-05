Ferrari Roma verrà commercializzata in Brasile

Anche il Brasile riceverà la nuova Ferrari Roma, esattamente nella seconda metà di quest’anno. Nonostante la crisi dovuta al coronavirus, la casa automobilistica modenese ha deciso di mantenere la vettura fra quelle da lanciare nel mercato brasiliano.

La super sportiva del cavallino rampante, presentata verso la fine dello scorso anno, dovrebbe essere commercializzata nel grande paese sudamericano ad un prezzo di circa 2,8 milioni di R$ (482.026 euro). A bordo della Roma troviamo un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 620 CV a 5750-7500 g/min e 760 nm di coppia massima a 3000-5750 g/min.

Ferrari Roma: la nuova sportiva granturismo dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno in Brasile

Accanto al propulsore c’è la stessa trasmissione della SF90 Stradale: automatica a doppia frizione a 8 velocità. Inoltre, la sportiva propone cinque modalità di guida: Comfort, Sport, Race, Wet e ESC Off. Secondo le informazioni fornite dal cavallino rampante, la sportiva granturismo è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

A livello estetico, la Ferrari Roma si ispira alle classiche GT di Maranello e presenta una carrozzeria dotata di diverse curve muscolose. La parte anteriore della vettura è a forma di naso di squalo con i fari Matrix LED ispirati a quelli della Monza SP1 ed SP2. Posteriormente, invece, troviamo quattro terminali di scarico (due su ciascun lato).

Per quanto riguarda gli interni, la Roma dispone di un abitacolo diviso in quanto il conducente e il passeggero anteriore sono separati da un tunnel centrale. Su quest’ultimo è presente un display disposto verticalmente per il sistema di infotainment con la possibilità di aggiungere un secondo schermo per permettere al passeggero anteriore di visualizzare varie informazioni come la velocità.

Anche i potenziali acquirenti brasiliani avranno l’opportunità di configurare la Ferrari Roma dei propri sogni in quanto la casa automobilistica modenese propone una serie di optional interessanti. Ad esempio, è possibile aggiungere la fibra di carbonio in diverse zone e scegliere il tipo di cerchi e il colore preferito per la carrozzeria.