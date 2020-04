Ferrari Roma: è online il configuratore ufficiale

Ferrari ha deciso di lanciare sul suo sito Internet il configuratore online ufficiale della nuova Ferrari Roma. Questo permetterà a tutti di realizzare la GT dei propri sogni. Anche se la Roma non propone lo stesso fascino della SF90 Stradale da 1000 CV, è comunque una vera Ferrari e inoltre ha tutte le carte in tavola per portarsi a casa delle ottime vendite.

Il configuratore consente di scegliere fra diversi colori tramite le palette Pastello, Metallizzati, Storici e Dotazioni speciali. Indipendentemente dalla verniciatura scelta, la griglia anteriore è dipinta in un colore coordinato, qualcosa che non era particolarmente evidente quando la vettura è stata presentata per la prima volta.

Ferrari Roma: da poche ore è possibile creare l’esemplare dei propri sogni

Diverse sono le colorazioni disponibili. Quelle sicuramente più interessanti sono Rosso Corsa, Blu Pozzi, Giallo Modena, Argento Nurburgring, Nero Daytona, Blu Tour de France, Rosso Fiorano, Verde British e Blu Roma.

Una volta selezionato il colore preferito, è possibile aggiungere il pacchetto esterno in fibra di carbonio prima di passare ai cerchi. Ad esempio, è possibile aggiungere il set Forgiati Diamantati Grigio Corsa Opaco con pinze freno gialle. Per completare le opzioni esterne è possibile optare fra tre diverse finiture per l’impianto di scarico.

Come ogni altra Ferrari, anche per la Ferrari Roma i clienti possono scegliere varie combinazioni di colori interni in modo da soddisfare pienamente i gusti personali. Ad esempio, si può optare per il colore Beige Chiaro.

Come promemoria, vi ricordiamo che la nuova grand tourer del cavallino rampante è spinta da un motore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 620 CV e 760 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 8 marce derivata da quella utilizzata sulla SF90 Stradale.

A livello di prestazioni, la Roma è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi mentre la velocità massima raggiunta tocca i 320 km/h.