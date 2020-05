Fiat Tipo: il brand sta considerando una versione SUV

Olivier François, capo di Fiat, ha affermato che la gamma della prossima generazione della Fiat Tipo potrebbe ampliarsi fino ad includere addirittura un’alternativa di alto livello alle Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai e così via. Il dirigente della casa automobilistica italiana ha detto ciò durante un’intervista con AutoExpress.

Egli ha affermato che la Tipo sta vendendo bene ma non è un SUV. Dato che questo segmento è fra i più redditizi del mercato, François ha affermato che la prossima generazione della vettura deve migrare verso uno spazio più rilevante che è quello degli Sport Utility Vehicle.

Fiat Tipo: Oliver François rivela alcune informazioni molto interessanti sulla vettura

In questo momento, Fiat ha diverse alternative su cui puntare per lo sviluppo della nuova Fiat Tipo. Gli ingegneri dell’azienda potrebbero mantenere le versioni berlina, station wagon e hatchback ed espandere la gamma con un crossover compatto oppure eliminarlo completamente per creare un nuovo veicolo di questo tipo.

Oliver François ha proseguito affermando che probabilmente possiamo aspettarci di vedere una linea di prodotti marchiati Tipo e che in questo momento produttori come Skoda, Seat, Kia e Hyundai stanno andando bene sul mercato poiché sono attenti al budget.

Le ambizioni di Fiat dovrebbero essere supportate dalla fusione tra FCA e PSA, anche se non è ancora chiaro se modelli come Peugeot 3008 e Citroën C5 Aircross metteranno a disposizione la loro piattaforma per sviluppare il nuovo SUV compatto della gamma Fiat Tipo.

Come riportato in un recente articolo, la casa automobilistica italiana è ancora interessata a proporre una compatta visto che la produzione della Punto è terminata un paio di anni fa. Ciò ha portato Fiat a restare senza un rivale per le Volkswagen Polo, Renault Clio e Ford Fiesta.