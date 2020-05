Jeep Wrangler: c’è una versione elettrica all’orizzonte?

I piani futuri per una Jeep Wrangler completamente elettrica sono al momento ancora sconosciuti ma sembra che la casa automobilistica statunitense si stia avvicinando sempre di più al debutto di un modello con alimentazione a batteria. Un importante dirigente della casa automobilistica statunitense crede che l’elettrificazione potrebbe rendere migliore la Wrangler.

Durante una videoconferenza con CarAdvice tenutasi questa settimana, Mark Allen – capo design di Jeep – ha detto: “Credo davvero che se facessimo una Wrangler elettrica in futuro sarebbe davvero una Wrangler migliore. Sarebbe più capace fuori strada. Avrebbe le capacità di fare cose che non può fare adesso. Ci sono piani definiti per questo? No, non al momento. È all’orizzonte? Penso probabilmente di sì“.

Jeep Wrangler: il capo design Mark Allen parla del futuro dell’iconico fuoristrada

Allen ha ribadito i piani del marchio di FCA nell’offrire l’elettrificazione su tutta la gamma entro il 2022, sottolineando il recente annuncio delle versioni ibride plug-in di Jeep Renegade e Compass. “È anche in arrivo una Wrangler PHEV. Ne abbiamo mostrata una al CES di Las Vegas. Oltre a ciò, non posso parlare di piani futuri“, ha detto il dirigente.

Anche se è contrario a discutere della possibilità di vedere in futuro una Jeep Wrangler completamente elettrica, Mark Allen è stato sincero riguardo alle capacità che una tecnologia di questo tipo potrebbe fornire all’iconico fuoristrada.

Il responsabile ha spiegato che i vantaggi di un propulsore elettrico rispetto a un motore a combustione interna convenzionale sono enormi, specialmente in un ambiente off-road. In questo momento, la potenza viene erogata su tutte e quattro le ruote attraverso una fonte di energia centrale che sfrutta la meccanica per distribuirla.

Sviluppando un veicolo elettrico si avrebbe la possibilità di controllare individualmente la velocità e la direzione di ciascuna ruota. Il capo design di Jeep crede che i fan del marchio potrebbero apprezzare molto una Jeep Wrangler elettrica in quanto la caratteristica principale di questo particolare modello è la capacità di affrontare i terreni accidentali.