Dodge Viper GTS: questo esemplare del 2001 può dare ancora molto

Qualche ora fa vi abbiamo parlato di una Viper GTS-R costruita da Orica catturata in video da MattyB727 mentre sfrecciava sul circuito del Nurburgring. In questo articolo, invece, ci dedicheremo a una Dodge Viper GTS del 2001 che in questo momento è disponibile sul sito Web di Bring A Trailer tramite un’asta online.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la sportiva ha raggiunto la somma di 30.000 dollari (27.328 euro) ma potrebbe aumentare visto che mancano ancora cinque giorni al termine della vendita.

Dodge Viper GTS: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare con circa 6000 km percorsi

L’esemplare in questione nasconde sotto il cofano un V10 da 8 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce mentre la carrozzeria è rivestita in giallo con strisce da corsa nere in contrasto con degli interni in pelle nera Cannolly. La Viper GTS è stata acquistata nell’ottobre 2019 dal venditore e da allora ha effettuato una serie di manutenzioni come ad esempio la sostituzione delle gomme posteriori.

Più nello specifico, la Dodge Viper GTS proposta da Bring A Trailer è rifinita nella colorazione Viper Race Yellow con strisce Black Le Mans. Abbiamo un impianto di scarico con uscita centrale, uno sportellino del serbatoio del carburante in alluminio, dei fari fendinebbia e uno spoiler posteriore integrato. A bordo del veicolo troviamo, poi, dei cerchi cromati da 18″ abbinati a dei freni antibloccaggio con dischi da 13″.

L’abitacolo della Viper GTS è rifinito in pelle nera con console centrale, pannelli delle portiere e tappetini coordinati. Questi ultimi dispongono del logo Viper ricamato. A livello di optional, la sportiva propone alzacristalli, specchietti retrovisori e chiusura elettrica, aria condizionata e un lettore CD Alpine abbinato a un amplificatore montato nel vano bagagli.

Non manca un volante avvolto in pelle con un quadro strumenti bianco posizionato proprio dietro il quale include un tachimetro da 200 mph e un contachilometri meccanico che riporta circa 6000 km.

Come anticipato ad inizio articolo, la Dodge Viper GTS in questione è equipaggiata da un motore V10 da 8 litri il quale produce una potenza di 456 CV a 5200 g/min e una coppia massima di 665 nm a 3700 g/min. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso il cambio manuale Tremec T56 a sei rapporti. Infine, il venditore sostiene che all’inizio di quest’anno sono stati cambiati tutti i vari liquidi.