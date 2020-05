Dodge Viper GTS-R in azione sul circuito del Nurburgring | Video

La Dodge Viper è una delle sportive statunitensi più apprezzate di tutti i tempi. Il veicolo venne prodotto dal gruppo Chrysler sotto il brand Dodge a partire dal 1992 e proposto in quattro generazioni fino al 2010.

Nel 2012 ha debuttato la quinta generazione che venne commercializzata sotto il marchio SRT fino al 2014 per poi essere nuovamente commercializzata sotto il brand Dodge. Si tratta senza dubbio di un modello performante che ha avuto la possibilità anche di partecipare a delle competizioni.

Dodge Viper GTS-R: un esemplare modificato da Orica si diverte fra le curve del Nurburgring

Chrysler realizzò anche una versione da competizione della vettura chiamata Dodge Viper GTS-R che prese parte nel Campionato FIA GT, prima nella Classe GT2 e poi in quella GT. Dal 1997 al 2002, la sportiva si portò a casa ben cinque titoli costruttori mentre nel 1992 due titoli costruttori American Le Mans Series.

Inoltre, la Viper GTS-R vinse nella 24 Ore di Daytona del 2000 e conquistò tre vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans nel 1998, 1999 e 2000. Da precisare che nel ‘98 la vettura corse anche nel JGTC.

Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da MattyB727 che ci mostra un esemplare sul circuito del Nurburgring durante l’AvD Oldtimer Grand Prix 2018 (la 46ª edizione). Era esattamente il 9 agosto 2018.

La Dodge Viper GTS-R costruita da Orica nasconde sotto il cofano un motore V10 da 8 litri ad aspirazione naturale che funziona secondo le regole della Classe GT2. Tale propulsore dovrebbe sviluppare una potenza di circa 460 CV e 678 nm di coppia massima.

La Viper GTS di serie, secondo le informazioni ufficiali fornite dalla casa automobilistica statunitense, è in grado di raggiungere una velocità massima di 310 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e da 0 a 160 km/h in 8,7 secondi. Purtroppo non conosciamo informazioni specifiche su questa vettura costruita da Orica ma sicuramente sarà stata applicata qualche modifica al dieci cilindri.