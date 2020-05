Jeep Grand Wagoneer: ecco un esemplare del 1989 con Hemi V8 da 717 CV

La Jeep Grand Wagoneer è destinata a tornare in futuro sotto forma di nuova generazione, come testimoniato da recenti foto spia trapelate su Internet. Se però non si desidera aspettare, un rivenditore del Texas sta proponendo in vendita un esemplare del 1989 con una modifica molto interessante.

Sotto il cofano di questo SUV, infatti, è presente l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima. Parliamo dello stesso propulsore utilizzato sulle Dodge Challenger SRT Hellcat, Charger SRT Hellcat e Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Jeep Grand Wagoneer: un particolare esemplare da 717 CV è in vendita in Texas

Curiosamente, la stessa Grand Wagoneer doveva essere messa all’asta in Arabia Saudita nel novembre dello scorso anno ma per qualche strano motivo ciò non è avvenuto. Nell’elenco sono presenti anche alcuni dettagli sullo scambio del motore eseguito da Black Mountain Conversions quando aveva percorso appena 804 km.

Supponiamo, inoltre, che questa Jeep Grand Wagoneer abbia la stessa trasmissione di uno dei modelli con motore Hellcat. A rendere il SUV ancora più attraente è il fatto che sia esternamente che internamente sembra praticamente identico al modello originale.

Il rosso brillante (Bright Red) della carrozzeria pare sia stato mantenuto bene, così come il rivestimento in legno presente in alcune zone del corpo. A giudicare dalle immagini, anche gli interni di questa Grand Wagoneer sembrano essere in buone condizioni.

Mentre il propulsore Hemi V8 ha percorso appena 804 km, il veicolo stesso ha macinato 83.655 km. Tuttavia, si tratta di numeri relativamente pochi se consideriamo che abbiamo di fronte un esemplare del 1989. Per portarsi a casa questa speciale Jeep Grand Wagoneer, però, bisogna sborsare ben 128.000 dollari (117.116 euro).