Nuova Fiat Tipo: ecco quali potrebbero essere le novità tecnologiche

La gamma di Fiat Tipo riceverà presto un allestimento molto importante. Un aggiornamento a metà ciclo che consentirà a questa generazione di Fiat Tipo di affrontare il resto della vita commerciale che la aspetta. Una delle chiavi di questo lifting sarà il miglioramento delle attrezzature tecnologiche. Anticipiamo quali saranno i principali miglioramenti, a livello tecnologico, che il modello italiano subirà.

All’interno del mercato generale, la Fiat Tipo è una delle compatte più interessanti che possiamo trovare. Offre un buon rapporto qualità-prezzo e la sua gamma è molto varia. Sono anche disponibili tre varianti di carrozzeria. Tuttavia, il tempo passa inesorabilmente ed è giunto il momento per il modello Fiat di essere aggiornato per continuare a combattere in una categoria in cui la concorrenza è feroce.

Fino ad ora sono state fatte molte supposizioni sul futuro design di Fiat Tipo ma poco si è parlato delle novità tecnologiche. E, l’evoluzione tecnologica che subirà il modello italiano sarà fondamentale. La posizione di guida della nuova Fiat Tipo sarà più digitale. Il cruscotto verrà aggiornato e consentirà di consultare informazioni molto più rilevanti per la guida.

Anche il sistema di infotainment sarà nuovo. Adotterà la piattaforma Uconnect 5 con un touchscreen da 10,25 pollici e sarà possibile configurare un nuovo sistema di illuminazione ambientale con tecnologia LED. Alla fine, la digitalizzazione dunque si farà strada.

Il debutto della nuova Fiat Tipo è previsto per quest’anno. Si prevede che verrà svelato la prossima estate. Pur tenendo conto dell’attuale situazione causata dalla pandemia di coronavirus COVID-19, non sarebbe insolito che la sua presentazione venga ritardata fino alla seconda metà del 2020.

