Ram Dakota: un marchio depositato suggerisce il ritorno del pick-up

Diverse indiscrezioni su un nuovo pick-up di medie dimensioni targato Ram circolano in rete da tantissimo tempo. Un recente marchio depositato da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) potrebbe, però, significare un possibile ritorno di un nome ormai classico all’interno della gamma della casa automobilistica americana. Stiamo parlando del Ram Dakota.

Verso la fine del mese scorso, FCA ha presentato una domanda di marchio presso l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) proprio per il nome Dakota, riferendosi a parti per veicoli e finiture per esterni automobilistici. Il Dodge Dakota era un pick-up di medie dimensioni prodotto dal 1987 al 2011 complessivamente in tre generazioni.

Ram Dakota: FCA deposita un marchio presso l’USPTO negli Stati Uniti

Con il ritorno del Ford Ranger nel 2019, pare che il gruppo automobilistico italo-americano non abbia alcuna intenzione di restare con le mani in mano. FCA può contare in questo momento sul Jeep Gladiator che è un pick-up di medie dimensioni ma non si posiziona esattamente nello stesso segmento del modello di Ford oppure dei Toyota Tacoma e Chevrolet Colorado.

Si tratta, infatti, di un veicolo che è disponibile soltanto nella versione a quattro porte ed è stato realizzato principalmente per affrontare il deserto e gli ostacoli piuttosto che essere utilizzato in un ambiente lavorativo.

Lo scorso anno, il CEO di FCA Mike Manley ha dichiarato che la mancanza di un pick-up mid-size nella gamma della società si fa sentire. A febbraio, un prototipo di un veicolo, che somigliava molto a un Ram di medie dimensioni, è stato avvistato assieme a un Rebel TRX di prova.

È difficile al momento dire quale piattaforma verrebbe utilizzata per costruire il nuovo Ram Dakota, anche se non sarebbe una sorpresa vedere il motore V6 da 3.6 litri utilizzato sul Ram 1500. Quest’ultimo viene abbinato anche al sistema mild-hybrid eTorque presente sia sul 1500 che sulla Jeep Wrangler. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se emergeranno ulteriori informazioni sul nuovo Dakota.