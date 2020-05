Alfa Romeo 4C: possibile una nuova versione?

Il lancio di una Alfa Romeo 4C a motore centrale nel 2013 è stato accolto con un’ondata di entusiasmo. Alfisti da tutto il mondo hanno finalmente visto un nuovo eccitante prodotto dopo una lunga siccità, con la 4C simbolicamente introdotta come il modello che avrebbe innescato il processo di ringiovanimento del marchio e il suo rientro in Nord America.

Nonostante sia assai emozionante da guidare e guardare, la vettura non ha venduto un numero sufficiente di unità per garantirsi una seconda generazione. Ciò ha portato l’Alfa Romeo a interrompere le vendite della coupé 4C in Nord America nel 2018. Al momento Alfa Romeo 4C Spider rimane in vendita negli Stati Uniti, ma non rimane traccia di alcuna variante 4C sui siti Web dei clienti Alfa Romeo in Europa.

In tanti si domandano se in futuro a proposito di questo modello possano esserci novità importanti. Per il momento infatti tutto tace attorno ad Alfa Romeo 4C che non dovrebbe dunque avere futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Le cose ovviamente potrebbero cambiare nei prossimi anni, nel momento in cui verrà rivelato il futuro piano industriale. Questo infatti potrebbe riservare numerose sorprese a tutti i fan della casa automobilistica milanese.

Molto comunque dipenderà dalla volontà del futuro CEO di Fiat Chrysler Carlos Tavares. Toccherà a lui decidere che futuro riservare al Biscione e quali modelli lanciare nella futura gamma. In teoria anche una nuova Alfa Romeo 4C potrebbe tornare nel caso in cui Tavares decida di rilanciare definitivamente il Biscione. Del resto parliamo di un modello che ben rappresenta la tradizione e la storia di Alfa Romeo e che con le adeguate modifiche potrebbe rappresentare una sorta di fiore all’occhiello nella futura gamma milanese vista l’assenza di 8C e GTV.

