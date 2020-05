Alfa Romeo Giulia Sport Wagon GTAm: ecco come sarebbe la wagon ad alte prestazioni

Alfa Romeo ha celebrato i suoi 110 anni di storia con il lancio delle potentissime Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm che arrivano sul mercato in pochissimi esemplari (solo 500), destinati esclusivamente ai veri appassionati della casa automobilistica di Arese.

Come riportato in un recente articolo, il prezzo di partenza da pagare per portarsi a casa un modello simile è di 175.000 euro. Detto ciò, il famoso designer LP Design ha deciso di immaginare in render come sarebbe l’Alfa Romeo Giulia Sport Wagon GTAm la quale giungerebbe sul mercato come un’ottima alternativa all’Audi RS6.

Alfa Romeo Giulia Sport Wagon GTAm: Il Biscione potrebbe prendere in considerazione un modello del genere

Secondo quanto dichiarato dall’artista, infatti, parliamo di un segmento in cui le case automobilistiche italiane mancano da moltissimo tempo, dunque una Giulia Sport Wagon da 540 CV potrebbe sicuramente cambiare le carte.

Come suggerisce il nome, questo progetto digitale prende forte ispirazione dalla Giulia GTAm presentata da poco. Innanzitutto, abbiamo una carrozzeria rivestita nella colorazione nera, abbinata ad alcune parti in fibra di carbonio come ad esempio il grosso alettone montato sul lunotto posteriore e l’ampio diffusore che integra due terminali di scarico.

Altre caratteristiche presenti su questa Alfa Romeo Giulia Sport Wagon GTAm includono l’antenna a forma di pinna di squalo, le minigonne laterali, lo splitter anteriore che spunta dal frontale e un set di pneumatici Pirelli P Zero abbinati a dei cerchi neri e a delle pinze freno rosse.

Da notare che i gruppi ottici posteriori sono collegati da una sottile striscia molto particolare. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se LP Design ci mostrerà il frontale di questo ultimo suo progetto.