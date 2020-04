Class Action contro Jeep per il cosiddetto”death wobble”

Il famigerato “dondolio della morte o Death Wobble” è stato a lungo un problema per i proprietari di Jeep, nonostante la casa automobilistica abbia più volte annunciato che il problema sia stato risolto. E ora c’è un altro problema con cui Jeep e FCA dovranno fare i conti. Secondo Car Reclaints, una causa legale è stata presentata all’inizio di questa settimana da un gruppo di proprietari che sostengono che la casa automobilistica è a conoscenza di una situazione in cui il meccanismo di disconnessione dellla barra di oscillazione elettronica, noto anche come barra antirollio o stabilizzatore, è soggetto a guasti che potrebbe mettere a rischio gli occupanti e anche gli altri automobilisti in strada.

La barra di oscillazione fa parte delle sospensioni, contribuendo a mantenere il livello del veicolo durante le curve. Tuttavia, è molto meno utile fuoristrada e i proprietari sono in grado di disconnetterlo temporaneamente quando percorrono i sentieri. La disattivazione consente una maggiore “articolazione” delle sospensioni. La class action contro Jeep afferma che l’articolazione consente al veicolo di mantenere tutte e quattro le gomme a contatto con il terreno su terreni accidentati, il che a sua volta fornisce una migliore stabilità e trazione. C’è un interruttore di disconnessione elettronico della barra di oscillazione montato su un cruscotto in questi veicoli e questi proprietari affermano che è difettoso.

L’accusa afferma che “il circuito elettronico per la disconnessione della barra di oscillazione si trova in un alloggiamento con guarnizioni inclini a guasti e si trova in un’area che può essere bagnata o spruzzata in condizioni normali o previste, come il passaggio su pozzanghere o sotto la pioggia. Il guasto del circuito si verifica quando liquidi o contaminanti rompono un sigillo dell’alloggiamento, scollegando la barra o rendendola malfunzionante. In alcuni casi, la disconnessione della barra di ondeggiamento elettronica fallirà e non si riconnetterà, costringendo il conducente a guidare su strade e autostrade senza barra antirollio. ”

I querelanti sostengono inoltre che FCA è a conoscenza del difetto ma non ha intrapreso alcuna azione per risolverlo. La causa sostiene che la casa automobilistica dovrebbe istituire un programma per riparare i moduli di controllo della barra ondeggiante rotti o per riacquistare veicoli difettosi.

I veicoli interessati dal problema sono i seguenti:

• 2007-2017 Jeep Wrangler Rubicon (JK)

• 2007-2017 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon (JKU)

• 2018-2020 Jeep Wrangler Rubicon (JL)

• 2018-2020 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon (JLU)

• 2020 Jeep Gladiator Rubicon

• Dodge Ram 2500 2005-2010