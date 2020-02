Fiat Chrysler: Class Action in California a causa dei poggiatesta

Un consumatore californiano ha accusato i poggiatesta di Fiat Chrysler Automobiles del pericolo di poter colpire inaspettatamente gli occupanti. Il consumatore può procedere con una Class Action così come ha stabilito un tribunale federale in California. Shawn Alger sostiene che un meccanismo anti-colpo di frusta caricato a molla nei poggiatesta di alcuni veicoli Fiat Chrysler presenta un difetto che consente loro di colpire improvvisamente guidatori e passeggeri nella parte posteriore della testa mentre l’auto è in condizioni normali. Dice anche che la casa automobilistica sapeva o avrebbe dovuto sapere del difetto ma ha nascosto o omesso le informazioni.

I poggiatesta di alcuni modelli di Fiat Chrysler Automobiles sarebbero sotto accusa in USA

Per il momento Fiat Chrysler Automobiles in proposito non ha rilasciato alcun commento. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà questo caso che potrebbe costare caro al gruppo italo americano nel caso in cui il tribunale dovesse dare ragione al consumatore californiano a proposito della pericolostà dei poggiatesta di alcuni modelli di auto del gruppo italo americano e delle eventuali mancanze e omissioni della società del numero uno Mike Manley.

