Chrysler Pacifica 2021 vince il premio Best New Family Car 2020

Good Housekeeping, in collaborazione con Car and Driver, ha consegnato il premio Best New Family Car 2020 (migliore nuova auto per famiglie del 2020) alla Chrysler Pacifica 2021 nella categoria minivan. Presentata recentemente al Salone di Chicago, la vettura sta contribuendo a rafforzare la sua posizione come monovolume più premiata negli ultimi quattro anni.

Il Good Housekeeping Institute (GHI) ha collaborato con Car and Driver per selezionare centinaia di nuovi veicoli e identificare i brand e i modelli migliori. Di questi sono stati scelti 15 come migliori veicoli di ogni categoria.

Chrysler Pacifica 2021: la famosa monovolume si porta a casa un altro importante premio

La Chrysler Pacifica ha ottenuto 130 onorificenze e riconoscimenti dal settore fin dalla sua introduzione, con il premio Best New Family Car 2020 che è il terzo riconoscimento consecutivo consegnato da Good Housekeeping. La stessa vettura ha vinto anche il Best New Minivan 2019 mentre la Pacifica Hybrid, il primo e ancora unico minivan presente sul mercato a proporre un propulsore ibrido, ha vinto il Best New Hybrid 2018.

Svelato in occasione del Salone di Chicago, la Chrysler Pacifica 2021 propone un nuovo sistema di trazione integrale e inoltre è l’unico minivan presente sul mercato a proporre sia il sistema AWD che i sedili Stow ‘n Go. Questo sistema offre una migliore trazione in una vasta gamma di condizioni di guida e stradali.

In aggiunta, il nuovo restyling della monovolume ha ottenuto alcuni aggiornamenti sia interni che esterni come la griglia anteriore, i fendinebbia, i fanali posteriori e i proiettori. A bordo troviamo 97 funzioni di sicurezza standard e 14 nuove di serie tra cui nuove luci a LED e un nuovo sistema di frenata di emergenza automatica pedonale (PAEB).

Disponibile anche il nuovo allestimento Pinnacle top di gamma che offre gli interni più lussuosi della sua categoria. Ad esempio troviamo dei sedili in pelle nappa color caramello con imbottiture laterali, due cuscini lombari comfort completamente mobili e tanto altro ancora.

La nuova Chrysler Pacifica dispone, poi, del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 e di un nuovissimo display touch da 10.1 pollici per fruire dei contenuti multimediali preferiti e per gestire diverse funzionalità del minivan.

Una delle tante nuove funzionalità aggiunte al model year 2021 della vettura è la telecamera interna FamCAM che proietta un’immagine ad alta definizione per avere sempre sotto controllo tutto quello che succede dietro.