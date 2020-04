Fiat ripara 18 respiratori danneggiati e li restituisce agli ospedali di Minas Gerais

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha consegnato, mercoledì (22), 18 respiratori che sono stati riparati dalla casa automobilistica in collaborazione con Senai. Sei dispositivi sono stati restituiti all’Ospedale da Baleia, nella regione orientale di Belo Horizonte, due a Santa Casa, nella regione centro-meridionale della capitale e dieci sono stati consegnati alla polizia militare, che distribuirà le attrezzature agli ospedali all’interno di Minas Gerais. I dispositivi verranno utilizzati per trattare il nuovo coronavirus (Covid-19).

Negli ultimi giorni, Fiat Chrysler ha ricevuto 139 respiratori, di cui 75 nei giorni precedenti – 57 sono ancora in manutenzione e 18 sono già stati restituiti – da 22 città e 27 ospedali per la riparazione. Altri 64 dispositivi sono arrivati ​​in fabbrica mercoledì. Dieci sono stati consegnati dall’esercito, quattro da Amapá e sei da Juiz de Fora, nella Zona da Mata. Altri 54 sono stati consegnati dalla polizia militare in collaborazione con il segretariato della pianificazione statale e sono dispositivi di diverse città del Minas Gerais.

Sedici impiegati formati da Senai lavorano nella riparazione dell’attrezzatura e lavorano su due turni. “Identifichiamo i difetti, ci organizziamo per risolverli e, quando è pronto, un appaltatore emette un rapporto di manutenzione e i dispositivi vengono restituiti agli ospedali”, ha spiegato Leonardo Amaral, responsabile degli affari regolatori e della conformità presso Fiat e responsabile dalla task force di manutenzione del respiratore.

La task force per la riparazione dei dispositivi è stata creata da Senai e dal Ministero dell’Economia, in collaborazione con dieci grandi industrie installate in Brasile. Si stima che ogni respiratore recuperato possa servire fino a dieci pazienti. Oltre alla consegna dei sei respiratori riparati, Fiat ha anche donato, mercoledì, 60 schermi protettivi in ​​plastica all’Ospedale da Baleia, che si appresta a fornire e attrezzare 100 letti per i pazienti Covid-19. Per questo, l’ospedale richiede un aiuto finanziario, che può essere fatto attraverso i social network dell’istituzione.

Per quanto riguarda le protezioni per il viso, Fiat ha riferito che “le stampanti 3D, normalmente utilizzate per lo sviluppo di progetti di innovazione in varie aree dell’azienda, sono state destinate alla produzione di questa apparecchiatura essenziale per la protezione dei professionisti della salute in prima linea”.

