Fiat Chrysler raggiunge un accordo con i lavoratori per ridurre l’orario di lavoro in Brasile

Fiat Chrysler ha concluso un accordo con i dipendenti in Brasile per ridurre l’orario di lavoro nel paese, ha annunciato il produttore mercoledì. Con la misura, che ha iniziato a entrare in vigore martedì (21), l’ orario di lavoro può avere una riduzione media del 20% e i salari sono compresi tra l’80% e il 90% dell’importo originale. L’accordo si basa sulla misura provvisoria 936 del governo federale, che prevede riduzioni del carico di lavoro e aiuti di emergenza per integrare i salari. Anche Volkswagen e Chery hanno raggiunto accordi simili con i sindacati. La casa automobilistica ha sottolineato la “garanzia di stabilità del lavoro per tutti i dipendenti”, secondo gli accordi stabiliti in ciascuna sede.

Secondo Fiat Chrysler, la produzione nelle sue fabbriche dovrebbe riprendere durante il mese di maggio, anche se potrebbe esserci ancora una rivalutazione a causa della pandemia di coronavirus. Per ora, le attività a Goiana (PE), Betim (MG) e Campo Largo (PR) continuano a rimanere ferme. Anche con la previsione del ritorno alla produzione, le aree amministrative rimarranno chiuse “quasi per intero” a tempo indeterminato, ha affermato la società.

