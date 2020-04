Fiat offre condizioni speciali agli operatori sanitari al momento dell’acquisto di automobili

Fiat ha annunciato mercoledì che offrirà vantaggi agli operatori sanitari interessati all’acquisto di sue auto in Brasile. Come ricompensa per aver ben operato nell’attuale pandemia di coronavirus, avranno la condizione esclusiva di tre anni di revisione gratuita sui modelli a chilometro zero negli acquisti effettuati fino al 6 maggio. La novità comprende medici, infermieri, tecnici infermieristici, farmacisti, fisioterapisti, nutrizionisti e altri. Per avere il diritto, è necessario dimostrare un legame attivo con il Consiglio regionale dell’attività o qualche entità simile. Fiat raccomanda alle parti interessate di consultare i propri rivenditori di rete per ulteriori informazioni.

La condizione è valida per gli acquisti effettuati sia al dettaglio che alla vendita diretta. Il direttore del marchio Fiat e delle operazioni commerciali del Brasile, Herlander Zola, ha sottolineato l’azione della casa automobilistica. “Più che mai, le prestazioni degli operatori sanitari fanno la differenza nella nostra società. Per noi di Fiat, è molto importante riconoscere lo sforzo di coloro che sono in prima linea e mostrare il nostro profondo rispetto e ammirazione per queste donne e uomini che si dedicano quotidianamente a salvare vite umane”.

