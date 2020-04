FCA Canada dona 100.000 mascherine in Ontario

FCA Canada ha donato martedì 100.000 mascherine per l’uso da parte degli operatori sanitari e dei primi soccorritori in Ontario. È la prima donazione che il gruppo Fiat Chrysler Automobiles effettua in Canada dopo aver annunciato a fine marzo la sua intenzione di produrre e donare un milione di mascherine al mese in tutto il Nord America.

FCA aveva preso la decisione di produrre mascherine dopo aver consultato i funzionari sanitari e EMS sul modo in cui la società poteva utilizzare al meglio le proprie risorse di produzione per aiutare a combattere la pandemia di COVID-19.

Oltre a produrre maschere e attrezzature mediche, FCA ha anche lanciato programmi a sostegno delle organizzazioni benefiche che forniscono servizi di ristorazione ai bambini. Fiat Chrysler Automobiles lavorerà con organizzazioni senza scopo di lucro e fondazioni che danno da mangiare ai bambini nelle regioni del Nord America in cui opera. Il programma verrà lanciato per primo nel Midwest degli Stati Uniti.

