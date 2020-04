Ecco come sarà il nuovo SUV basato sulla Fiat Argo

Fiat nei prossimi anni lancerà alcuni nuovi interessanti modelli in Brasile. Tra questi uno di quelli che suscita le maggiori curiosità è il futuro SUV basato su Fiat Argo. Manca ancora un po’ per il suo lancio, ma Fiat ha già iniziato a testare i primi prototipi del veicolo e tenendo conto delle immagini pubblicate, il sito brasiliano Autos Segredos ha fatto le sue prime proiezioni sul possibile design che il modello inedito adotterà una volta che sarà arrivato sul mercato.

A causa della diffusione del coronavirus, non esiste ancora una data di lancio esatta, ma si stima che arriverà nella prima metà del prossimo anno. Il principale rivale, almeno per il momento, sarà la futura Volkswagen Nivus che verrà presentata nei prossimi mesi. Il SUV basato su Fiat Argo avrà la stessa piattaforma MP1 che attualmente trova spazio nella berlina compatta anche sulla Cronos.

Come indicano le proiezioni, il corpo del nuovo crossover avrà quasi le stesse linee della Fiat Argo a cinque porte, anche se utilizzerà una griglia simile a quella della nuova Fiat Strada, con ottica a LED più allungata. Anche il paraurti anteriore sarà completamente nuovo con inserti in plastica e rompighiaccio, che, come i passaruota, saranno più robusti e persino più evidenti anche “più resistenti” della variante più off road dell’Argo commercializzata in Brasile e chiamata Trekking.

Sul retro, uno stile simile si distingue per l’ottica più ampia della berlina e un paraurti combinato con plastica nera e argento che gli conferisce un tocco più da “fuoristrada”. Secondo il sito, l’interasse sarebbe di 2,51 metri e la larghezza di 1,96 metri. All’interno, il nuovo SUV avrà un nuovo centro multimediale con uno schermo da sette pollici con connessione wireless e compatibilità con Android Auto e Apple Car Play. Anche così, avrà pulsanti fisici per determinate funzioni e gli strumenti avranno un display personalizzabile.