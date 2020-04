Dodge Challenger 50th Anniversary Edition arriva nelle concessionarie americane

Nel corso degli ultimi anni, Dodge ha lanciato una serie di modelli in edizione limitata tra cui la Dodge Challenger 50th Anniversary Edition. Si tratta di una delle varianti che i fan della potente muscle car stavano aspettando da un po’ di tempo ma ora è finalmente disponibile all’acquisto presso le concessionarie americane.

La presentazione ufficiale del veicolo è avvenuta in occasione del Salone di Los Angeles tenutosi a novembre dello scorso anno. Le versioni 50th Anniversary Edition sono caratterizzate da alcuni dettagli estetici in stile retrò, caratteristiche interne personalizzate, colori esterni particolari e da un design unico per i cerchi.

Dodge Challenger: il marchio americano annuncia la disponibilità della 50th Anniversary Edition

Su tutti i modelli con motore Hemi V8 è disponibile di serie il cofano Shaker dello stesso colore della carrozzeria. Tuttavia, questo è stato implementato anche sui modelli con motore Pentastar V6 che arrivano con dei cofani standard ma dipinti a mano in nero satinato.

Ogni vettura della gamma 50th Anniversary Edition avrà un aspetto personalizzato direttamente in fabbrica, con tetto e posteriore dipinti in nero standard. Il badge 50th Anniversary lo troviamo sulla griglia e sullo spoiler nella nuova finitura Gold School. A bordo troviamo dei freni Brembo disponibili di serie sulle R/T Scat Pack e Scat Pack Widebody e come optional sulle GT ed R/T.

Per celebrare il 50º anniversario, la casa automobilistica americana ha introdotto anche un nuovissimo colore chiamato Gold Rush. Questo si unisce alle altre sei colorazioni disponibili per questa edizione speciale, ossia Frostbite, Hellraisin, Sinamon Stick, TorRed, F8 Green e Go Mango.

Per commemorare la Challenger del 1970, ci saranno 70 esemplari numerati dei quattro seguenti modelli: GT, R/T, R/T Scat Pack ed R/T Scat Pack Widebody. Il tema 50th Anniversary è presente un po’ ovunque nell’abitacolo, dal volante al cruscotto, dal rivestimento delle portiere, ai tappetini e agli schienali dei sedili. Questi ultimi sono rivestiti in pelle nera e alcantara e propongono la funzione di riscaldamento e ventilazione. Sugli schienali è stato ricamato il logo 50.

Le cornici della console vantano una trama in rame mentre il rivestimento delle portiere è in alcantara. I tappetini premium Berber dispongono del logo 50 ricamato. La Dodge Challenger 50th Anniversary Edition mostra un’animazione di avvio sullo schermo dell’Electronic Vehicle Information Center (EVIC) che riporta la Challenger del 1970. Infine, con questa versione è possibile usufruire dell’iniziativa Dodge Power Dollars lanciata dall’azienda.