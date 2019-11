Dodge Challenger 50th Anniversary Edition svelata per i 50 anni della muscle car

Sono passati 50 anni da quando Dodge ha portato sul mercato l’originale Dodge Challenger. La casa automobilistica americana ha deciso di celebrare questo evento lanciando un’edizione limitata chiamata semplicemente Dodge Challenger 50th Anniversary Edition.

Questa nuova vettura, che debutta ufficialmente al Salone di Los Angeles 2019, sarà disponibile nelle versioni GT RWD, R/T Shaker, R/T Scat Pack Shaker e R/T Scat Pack Shaker Widebody come pacchetto in edizione limitata a partire da 4995 dollari. Questo include una serie di colorazioni davvero interessanti come ad esempio la nuova Gold Rush, oltre a cofano motore Shaker, esclusivi cerchi Gold School, badge speciali e fari con logo 50 illuminato.

Dodge Challenger 50th Anniversary Edition: la casa americana festeggia i 50 anni con una special edition

Ogni edizione speciale dispone di cofano, tetto e decklid dipinti a mano in nero satinato, oltre al tappo del serbatoio in nero satinato con la scritta Fuel tradizionale.

Tim Kuniskis, Head of Passenger Cars di FCA Nord America, ha detto: “Il 2020 segna il 50° anniversario della Dodge Challenger, una delle muscle car più leggendarie. Essa è stata costruita con alcune caratteristiche chiave in mente: grande attitudine e potenza, colori particolari, scarichi performance e una comunità entusiasta unica e diversificata come le nostre edizioni speciali. Quindi, festeggiamo i 50 anni della vettura con una nuova e fantastica edizione speciale“.

Gli interni della Dodge Challenger 50th Anniversary Edition presentano dei sedili in pelle nappa nera e alcantara con funzione di riscaldamento e raffreddamento, abbinati a delle cuciture color seppia e logo 50 ricamato.

Le cuciture in seppia proseguono in tutto l’abitacolo e in particolare su cruscotto, volante, plancia centrale, bracciolo e portiere. Il cruscotto presenta delle finiture in vera fibra di carbonio e delle cornici in rame mentre i tappetini dispongono del logo 50 ricamato.

Presente anche lo speciale badge Challenger 50th Anniversary sul lato passeggero, abbinato allo stesso colore dell’esterno e mostra il numero di identificazione univoco di ogni vettura. Il marchio di FCA ha rivelato che costruirà 70 esemplari numerati di ogni speciale colorazione per i quattro modelli disponibili (per un totale di 1960 unità).

Infine, tutti i modelli di Dodge Challenger Hellcat e Hellcat Redeye 2020 saranno dotati di serie dello speciale badge 50th Anniversary sulla griglia.