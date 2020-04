La futura Alfa Romeo Tonale non offrirà una versione Quadrifoglio

Entro la fine del 2020 dovremmo finalmente conoscere la versione di produzione del crossover di segmento C Alfa Romeo Tonale. Questo modello poi arriverà sul mercato nel corso del 2021 subito dopo che la sua produzione sarà avviata presso lo stabilimento FCA di Pomigliano. Al momento i manager di Alfa Romeo non prevedono il lancio di una versione Quadrifoglio. Questo almeno, non dal lancio commerciale. La delicata situazione dell’Alfa Romeo costringe a ripensare gli obiettivi commerciali.

Secondo indiscrezioni non ci sarà almeno inizialmente una versione Quadrifoglio di Alfa Romeo Tonale

Il nuovo Alfa Romeo Tonale avrà una versione ibrida con tecnologia MHEV di 48 Volt, associata al motore a quattro cilindri e T4 da 2,0 litri e che svilupperà una potenza massima di 330 CV . Un motore che era stato concepito per la Giulia, ma che abbiamo recentemente visto a bordo di un mulo di prova della Maserati Ghibli. Le nostre fonti sottolineano che l’intenzione di PSA dopo la fusione di Fiat Chrysler a proposito di questo modello per il quale sarà usata una piattaforma del gruppo francese è quello di puntare sull’efficienza piuttosto che sulle prestazioni più pure. Quindi la configurazione del suo telaio non offrirà un allestimento speciale incentrato sulla velocità e sulle prestazioni.

