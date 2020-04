Ferrari 488 Pista: una delle Ferrari più straordinarie degli ultimi anni | Video

Negli ultimi anni, Ferrari ha portato sul mercato diverse vetture molto interessanti. Un esempio è la Ferrari 488 Pista che prende il posto della GTB, a sua volta sostituita in un certo senso dalla F8 Tributo.

Il veicolo venne presentato ufficialmente in occasione del Salone di Ginevra del 2018 con diverse novità. Lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri, l’F154 CB, utilizzato sulla GTB venne portato a una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima. Parliamo di 50 CV e 10 nm in più rispetto al modello standard.

Ferrari 488 Pista: Doug DeMuro mette alla prova la supercar da 720 CV di Maranello

Gli ingegneri del cavallino rampante decisero anche di fare largo uso della fibra di carbonio durante lo sviluppo della 488 Pista. Questo materiale, conosciuto per la sua leggerezza, venne impiegato per cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20″ (disponibili solo come optional).

I dati ufficiali forniti da Maranello parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima supera i 340 km/h. Con questi numeri, la Ferrari 488 Pista è sicuramente una vettura potente e di alto livello.

È ciò che pensa proprio il famoso recensore Doug DeMuro, la cui video recensione è presente in fondo all’articolo. DeMuro, infatti, afferma che la supercar è una Ferrari straordinaria e divertente da guidare. Per scoprire il parere completo del noto recensore, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.