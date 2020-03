Ferrari 488 Pista sfida la rivale McLaren 600LT in una drag race | Video

In occasione del Salone di Ginevra del 2018, Ferrari presentò al pubblico la nuovissima Ferrari 488 Pista. Rispetto alla GTB standard, la vettura porta con sé delle novità interessanti. Una fra tutte è l’aumento di potenza del motore V8 biturbo da 3.9 litri che passa da 670 CV a 720 CV a 8000 g/min e da 760 nm a 770 nm di coppia massima.

Oltre a questo, il peso complessivo della sportiva è passato da 1370 kg a 1280 kg. Per risparmiare chili, gli ingegneri del cavallino rampante hanno fatto largo uso della fibra di carbonio. Più precisamente, questo materiale è stato utilizzato su cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20″.

Ferrari 488 Pista: la supercar V8 a confronto con la McLaren 600LT

In base a quanto dichiarato dalla casa automobilistica modenese, la 488 Pista è capace di raggiungere una velocità massima di 340 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi.

Detto ciò, Chris Harris di Top Gear ha condotto un’interessante drag race in cui ha messo a confronto la supercar V8 del cavallino rampante con una delle dirette rivali: la McLaren 600LT. Si tratta di una sportiva basata sulla 570S svelata a giugno del 2018.

Proprio come la Ferrari 488 Pista, anche la 600LT dispone di diverse componenti in fibra di carbonio che hanno permesso di ridurre il peso di 96 kg rispetto all’auto su cui si basa, pesando complessivamente 1247 kg. Sotto il cofano, McLaren ha implementato un motore V8 biturbo da 3.8 litri in grado di sviluppare una potenza di 600 CV e 620 nm di coppia.

Volete scoprire chi ha vinto questa fantastica drag race? Date un’occhiata al video sottostante!