Jeep mini SUV: ecco come lo immaginano sul web

Uno dei lanci più attesi da Jeep per i prossimi anni è un modello ancora non divulgato che mira a diventare uno dei veicoli più economici del marchio in tutto il mondo. Con una lunghezza di poco superiore ai 4 metri, una misura necessaria per entrare nel segmento delle auto compatte, il nuovo crossover Jeep mini SUV, il cui nome ufficiale non è stato ancora rivelato, sarà posizionato sotto Renegade nella gamma dei SUV di Jeep per competere in una categoria relativamente nuova e che apparentemente diversi marchi nei prossimi anni andranno ad arricchire.

Nonostante al momento manchino notizie certe su quando avverrà il lancio di questo Jeep Mini SUV, a poco a poco iniziano a emergere le prime proiezioni sul modello futuro. Alcuni siti come Motor 1 scommettono che la somiglianza con la Compass sarà notevole, specialmente nel settore anteriore e alcune linee sui lati, mentre altri portano avanti l’idea che la nuova Jeep si baserà principalmente su Renegade e avrà un design meno aerodinamico (come si può vedere nell’immagine di copertina del designer Kleber Silva).

Non è stato ancora annunciato in quale paese sarà lanciato il nuovo Jeep Mini SUV, ma ci sono buone probabilità che il modello possa venire commercializzato sia in Europa che anche in altri continenti quali l’Asia e il Sud America. Questo tra l’altro dovrebbe essere anche il primo modello completamente elettrico ad arricchire la gamma della casa americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

