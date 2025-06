Nuova Jeep Compass: svelati prezzi e allestimenti per il Regno Unito

Jeep ha annunciato i prezzi e le specifiche della nuova Jeep Compass per il Regno Unito, con varianti ibride ed elettriche. I prezzi per i modelli First Edition partiranno da £ 35.700 per la versione e-Hybrid, mentre per la versione elettrica (EV) il prezzo partirà da £ 39.200. L’e-Hybrid utilizza un motore a tre cilindri da 1,2 litri e un motore elettrico, derivati ​​dalla Peugeot 2008, che producono 145 CV.

Gli ordini per la nuova Jeep Compass First Edition nel Regno Unito inizieranno nel terzo trimestre del 2025

Come la Peugeot, la nuova Jeep Compass e-Hybrid non è un modello plug-in, anche se è previsto che un modello plug-in si unisca alla gamma in un secondo momento. La variante EV ha una batteria da 74 kWh, che garantisce un’autonomia di 310 miglia, e 213 CV. La ricarica rapida CC da 160 kW consente al veicolo elettrico di caricarsi dal 20% all’80% in 30 minuti.

Fatto insolito per una Jeep, al momento del lancio tutti i modelli saranno a trazione anteriore (FWD), sebbene la nuova Jeep Compass offra fino a 200 mm di altezza da terra e la versione EV abbia una profondità di guado fino a 470 mm. Gli ordini per i modelli First Edition dovrebbero essere aperti nel terzo trimestre. In seguito, alla gamma si aggiungeranno due modelli elettrici a maggiore autonomia: un modello a trazione anteriore da 230 CV che dovrebbe offrire 402 miglia di autonomia e un modello a trazione integrale che dovrebbe raggiungere 372 miglia.

Tutti i modelli First Edition della nuova Jeep Compass sono dotati di sedili riscaldati, volante riscaldato, accesso e avviamento senza chiave, guida autonoma di livello 2 e quadro strumenti digitale da 10 pollici. La variante EV è dotata di serie anche di pompa di calore e funzione di precondizionamento. Gli optional includono una telecamera a 360 gradi, sedili anteriori regolabili elettricamente e un tettuccio apribile a doppio vetro. Viene offerto anche un pacchetto Advanced Driver Assistance System (ADAS), che comprende il cruise control adattivo predittivo, l’avviso di traffico trasversale posteriore, il cambio di corsia semi-automatico e un head-up display.

Al lancio saranno disponibili sei colori, tra cui Hawaii Green, Pacific Blue (nella foto) e Vulcano Black. I modelli ibridi avranno di serie cerchi in lega da 18 pollici con finitura grigia, mentre i modelli elettrici avranno cerchi neri da 20 pollici.