Auto ibride: l’Emilia-Romagna mette a disposizione degli incentivi

Vista l’emergenza coronavirus, sono poche le persone che decidono di acquistare una nuova auto. Questo è stato dimostrato dagli ultimi dati di vendita rilevati in Italia in cui marzo 2020 si è chiuso con un crollo delle immatricolazioni dell’85%.

Nonostante ciò, la regione Emilia-Romagna ha deciso di annunciare la disponibilità di nuovi incentivi per l’acquisto di auto ibride, stanziando una somma di 3 milioni di euro. Sarà possibile accedere al contributo a partire dal 4 maggio 2020.

Auto ibride: la regione Emilia-Romagna stanzia 3 milioni di euro

Gli incentivi prevedono un contributo massimo di 191 euro all’anno per tre anni destinato a tutti i cittadini che hanno la residenza in Emilia-Romagna e che decidono di comperare una nuova vettura ibrida per uso privato.

Per ibrida si intende tutti i modelli con motore benzina+elettrico, diesel+elettrico, GPL+elettrico, metano+elettrico e benzina+idrogeno. La somma sarà accreditata direttamente dopo essersi registrati sul sito online della regione. Inoltre, l’importo verrà erogato in tre fasi, una per ogni anno dal 2020 a 2022 per un totale di 573 euro per veicolo.

Per poter accedere al bonus, i cittadini dovranno inserire i propri dati anagrafici, quelli della vettura acquistata e le coordinate bancarie o postali su cui si dovrà ricevere l’importo. L’accredito della somma potrà essere fatto esclusivamente tramite SPID o FedeRa e inoltre bisogna rispettare un paio di requisiti: aver pagato regolarmente il bollo auto e aver immatricolato una vettura ibrida nel 2020.

Dopo aver comunicato per la prima volta tutti i dati necessari, la regione Emilia-Romagna effettuerà in automatico l’accredito del contributo nei successivi due anni. Infine, la registrazione potrà essere fatta sul sito Internet della regione dalle 14:00 del 4 maggio fino alle 12:00 del 31 dicembre 2020.