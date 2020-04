Alfa Romeo Giulietta uscirà di scena quest’anno

L’Alfa Romeo Giulietta uscirà di scena entro la fine di quest’anno poiché la casa automobilistica di Arese si sta concentrando sull’espansione della sua gamma di SUV, un segmento sempre più redditizio.

La compatta non è stata inclusa nei piani futuri del marchio milanese svelati alla fine dello scorso anno. Nonostante ciò, la data precisa di uscita dal mercato non era stata ancora confermata.

Alfa Romeo Giulietta: la compatta del Biscione lascerà il posto al SUV Tonale

Fabio Migliavacca, Head of Product Marketing di Alfa Romeo, ha dichiarato che la Giulietta dovrebbe uscire di produzione alla fine di quest’anno per far posto a un SUV di segmento C, ossia il Tonale che sarà il suo sostituto.

Migliavacca ha aggiunto che il Biscione si è concentrato sull’assicurare che il nuovo Alfa Romeo Tonale possa proporre le stesse dinamiche di guida dell’Alfa Romeo Giulietta nonostante l’appartenenza al segmento SUV. “Non ci aspettiamo che le dinamiche di guida siano un punto debole per il Tonale“, ha aggiunto il responsabile.

L’Alfa Romeo Giulietta è stata lanciata sul mercato nel 2010. A differenza dei primi anni, purtroppo l’ultimo periodo non è stato molto positivo per la vettura. Il 2019 si è chiuso con 15.690 esemplari venduti in tutta Europa rispetto ai 78.911 del 2011, anno in cui ha venduto di più.

Nel frattempo, l’Alfa Romeo Tonale, già visto in versione concept e in diverse foto spia, dovrebbe essere svelato ufficialmente entro la fine di quest’anno, anche se l’emergenza coronavirus potrebbe ritardare il lancio.

Questo veicolo si posizionerà un gradino sotto lo Stelvio nella gamma SUV di Alfa Romeo e sarà il primo ibrido plug-in del marchio. Secondo le informazioni condivise, il veicolo avrà delle caratteristiche molto simili a quelle della Jeep Compass 4xe, che promette un’autonomia di 50 km in full electric.

Fabio Migliavacca ha affermato che, sebbene il Tonale avrà delle caratteristiche molto simili al veicolo di Jeep, sarà comunque una vettura Alfa Romeo. “Per quanto riguarda le prestazioni, sarà una vera e propria Alfa Romeo. Ogni singolo brand di Fiat Chrysler Automobiles mantiene la sua identità anche con elementi condivisi“, ha affermato l’Head of Product Marketing.