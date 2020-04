Fiat Strada 2021: un brevetto registrato in Brasile rivela le versioni

Nel registro dell’INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), il Fiat Strada 2021 è stato registrato in quattro diverse versioni ma tutte con doppia cabina, anche se sappiamo che verrà commercializzato pure in una variante con cabina singola.

Le immagini fornite assieme al documento del brevetto hanno rivelato le differenze tra le varie versioni del nuovo Strada. Fra queste spicca la variante più semplice caratterizzata da cerchi senza coprimozzi, mettendo in bella mostra i cerchi in acciaio che sembrano essere da 14″. Tale modello dispone di paraurti, specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere di colore nero.

Fiat Strada 2021: ecco le versioni a cabina doppia attese nella gamma del nuovo pick-up

La versione presente appena sopra propone dei cerchi in lega di dimensioni maggiori (molto probabilmente da 15″) e i fendinebbia. L’immagine fornita assieme al brevetto dimostra che la versione più completa del Fiat Strada 2021 dispone di specchietti retrovisori esterni e delle maniglie delle portiere dello stesso colore della carrozzeria mentre i cerchi in lega sembrano essere da 16″.

Infine, l’opzione top di gamma mette a disposizione delle barre longitudinali sul tetto abbinate a un supporto sul cassone, un paraurti con protezione inferiore di colore chiaro, dei cerchi in lega esclusivi e dei fari anteriori a LED.

Il nuovo Fiat Strada sarebbe dovuto essere annunciato in Uruguay all’inizio di aprile ma l’evento è stato spostato in Brasile. Tuttavia, dato l’avanzamento del coronavirus e la quarantina nella maggior parte degli Stati, Fiat dovrà optare per una presentazione online.

La nuova generazione del pick-up compatto dovrebbe mantenere il motore Fire 1.4 8V da 88 CV e proporre il nuovo Firefly 1.3 8V da 109 CV. Successivamente, la casa automobilistica torinese prevede di aggiungere il Firefly 1.0 Turbo da 120 CV. Infine, il pick-up Strada 2021 dovrebbe essere offerto anche con una trasmissione automatica come optional.