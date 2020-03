Lancia Delta HF Integrale: ecco un esemplare da 1100 CV modificato da RAMA Racing | Video

In questi ultimi giorni abbiamo avuto la possibilità di parlare più volte della mitica Lancia Delta HF Integrale, una delle auto da rally più iconiche al mondo, principalmente per i vari modelli potenziati protagonisti in diverse gare di hill climb e per il particolare esemplare Erre20 trasformato in una sorta di crossover.

In questo articolo, invece, vi parleremo di una Delta HF Integrale davvero estrema poiché è in grado di sviluppare ben 1100 CV. Nel video presente in fondo all’articolo, postato su YouTube qualche anno fa da 19Bozzy92, è possibile apprezzare una HF Integrale completamente modificata da RAMA Racing che si diverte ad effettuare alcuni scatti sul rettilineo principale del Circuito di Modena.

Lancia Delta HF Integrale: in azione l’esemplare da 1100 CV di RAMA Racing

Il propulsore nascosto sotto il cofano di questo esemplare è capace di produrre 1100 CV di potenza (1060 CV scaricati sulle ruote) e 1120 nm di coppia massima a 6200 g/min. La Lancia Delta HF Integrale è stata immortalata durante l’evento Trofeo Italia Accelerazione 2016.

Oltre alla parte meccanica, il preparatore ha apportato diverse modifiche anche al lato estetico dell’auto. Infatti, della Delta HF Integrale originale è rimasto solo una parte del posteriore. Il veicolo è dotato di un nuovo frontale a punta con uno splitter posto sul fondo, dei passaruota allargati, delle ampie minigonne laterali e un nuovo paraurti posteriore.

Da notare che il terminale di scarico è stato spostato sulla parte anteriore, esattamente vicino alla ruota destra anteriore. Per scoprire le prestazioni di questa esclusiva Delta HF Integrale da 1100 CV, vi basta cliccare sul pulsante Play dell’anteprima del video sottostante.