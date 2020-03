Lancia Delta Erre20: uno dei 20 esemplari prodotti avvistato in strada

La Lancia Delta è una delle auto più iconiche progettate in Italia. Negli ultimi anni abbiamo avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio diverse versioni particolari come la HF Integrale EVO II sviluppato appositamente per il Campionato mondiale di rally.

Alcune foto pubblicate in rete nelle scorse ore su AutoGespot.com, però, hanno mostrato un esemplare davvero particolare che ha trasformato la famosa vettura praticamente in un SUV. Parliamo di uno dei tuning più stravaganti ed estremi della Delta.

Lancia Delta Erre20: uno dei progetti di tuning più stravaganti fatti sull’iconina auto torinese

Il progetto in questione si chiama più precisamente Lancia Delta Erre20. Questa particolare elaborazione dell’auto è stata realizzata da Riccardo Errani e il suo team nel 2006 per omaggiare i 20 anni collaborazione tra Errani e Lancia.

Come suggerisce il nome, la Delta Erre20 venne realizzata in soli 20 esemplari e nacque prendendo come base una Delta Proto che venne modificata con l’ausilio di una nuova livrea che in questo caso è arancione.

Rispetto al modello originale, a livello estetico troviamo diverse modifiche. L’unico dettaglio ad essere rimasto originale è parte dello stile della griglia. Per il resto troviamo un nuovo paraurti con una grossa presa d’aria e un nuovo cofano motore con un piccolo rialzo sulla parte centrale affiancato da due prese d’aria.

Oltre ad aumentare l’altezza da terra e ad aver implementato un nuovo set di pneumatici, troviamo dei passaruota più ampi e delle minigonne laterali. Sul retro di questa Lancia Delta Erre20, invece, possiamo scorgere un particolare doppio alettone montato sul cofano del vano bagagli.

A parte il lato estetico, il team di Riccardo Errani ha apportato delle modifiche meccaniche. Sotto il cofano troviamo un nuovo motore turbo da 3 litri capace di sviluppare una potenza di ben 500 CV.