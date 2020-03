Fiat saluta la gamma Adventure dopo oltre due decenni

La linea Adventure è stata una delle più “radicali” del marchio Fiat per le sue unità con estetica da fuoristrada, ma dopo l’alleanza della Fiat con il gruppo Chrysler per formare FCA (Fiat Chrysler Automobiles), queste versioni in diversi modelli cominciarono ad essere messe da parte. Ora, con l’arrivo della nuova generazione di Strada, la fine del ciclo di vita della gamma adventure si avvicina, dopo 21 anni sul mercato.

In alcuni casi, le reali capacità offerte da questa modalità erano inferiori a quelle che sembrava avere, ma il suo successo non tardò ad arrivare. Caratterizzata da parti in plastica nera, specifici paraurti, passaruota distintivi, ottica a lungo raggio o pedane generalmente cromate, la linea Adventure ha debuttato nel 1999 con Palio Weekend, con motore 1.6 da 92 CV a otto valvole. Nel 2001, il pick-up Strada fu aggiunto a questi tipi di versioni con un motore 1.6 con 105 CV e 16 valvole, e anni dopo arrivarono Dobló e Idea, una famiglia che incorporò una modalità speciale nella sua versione “più estrema”.

Fu il sistema Locker, che permise di bloccare il differenziale anteriore, ma gli anni di gloria durarono fino alla metà dell’ultimo decennio, dal 2015 a questi primi mesi del 2020, la linea Adventure iniziò a ridursi, concludendo la sua carriera con l’uscita di scena dalla catena di montaggio della vecchia generazione di Fiat Strada commercializzata in Argentina e Brasile.