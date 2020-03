Alfa Romeo Giulia GTAm e Mercedes-AMG C63 S: facciamo un confronto

L’Alfa Romeo ha lanciato l’artiglieria pesante lo scorso 2 marzo, rivelando ufficialmente la sua nuova Alfa Romeo Giulia GTAm. Contrariamente alle voci che annunciavano livelli di potenza irragionevoli, la berlina del Biscione ha guadagnato 30 cavalli in più …. Ma non dimentichiamo che è partita da una base già molto solida rappresentata dal motore della Giulia Quadrifoglio. Pertanto, il motore biturbo V6 da 2,9 litri garantisce in questa versione la bellezza di 540 cavalli.

Da parte sua, la Mercedes-AMG C 63 si limita a 510 cavalli, estratti da un nobile V8 da 4,0 litri, il cui suono di scarico potrebbe intimidire il suo rivale. Per quanto riguarda la coppia, 700 Nm per la vettura tedesca, la stessa coppia viene garantita anche dalla versione più estrema di Alfa Romeo Giulia. Entrambe le auto hanno la trazione posteriore, Alfa Romeo Giulia GTAm è l’unica a delle due a dare la possibilità di scegliere tra il cambio manuale a 6 marce e il automatico a 8 marce.

La Mercedes-AMG C 63 S è offerta esclusivamente con un cambio automatico a 9 marce. Oltre ad essere più potente, l’Alfa Romeo Giulia è anche più leggera. Infatti il peso della versione radicale GTAm nell’immagine (due posti, senza sedile posteriore): 1.520 chili. Si tratta di ben 100 kg in meno della Giulia Quadrifoglio che pesa 1.620 chili sulla bilancia. Facendo un confronto con la vettura di Mercedes-AMG possiamo dunque notare che questa pesa molto di più essendo ben 1.820 chili.

Sul versante delle prestazioni, l’Alfa Romeo Giulia GTAm garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km / h in 3,6 secondi. La Mercedes-AMG C 63 S richiede 4 decimi in più per la stessa accelerazione. Non abbiamo ancora la massima velocità della Giulia GTAm, mentre quella della Quadrifoglio è di 307 km / h. Invece la velocità massima è di solo 290 km / h per la Mercedes-AMG C 63 AMG S. Insomma indubbiamente come numeri e prestazioni la nuova Alfa Romeo Giulia GTAm onestamente sembra superiore.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm: il video integrale della presentazione