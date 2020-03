Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm: il video integrale della presentazione

A distanza di alcuni giorni dalla presentazione ufficiale delle nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, le varianti super-sportive (ed alleggerite) della Giulia Quadrifoglio, arriva anche su YouTube il video integrale di lancio con cui la casa italiana ha svelato ad inizio settimana il progetto. In precedenza, il video poteva essere scaricato dal sito Alfa Romeo ma non veniva messo in particolare risalto.

Il video in questione, che alleghiamo qui di seguito, dura poco più di 8 minuti e mostra, per la prima volta, la Giulia GTAm in azione andando anche ad elencarne le caratteristiche tecniche e tutte le novità rispetto alla Giulia Quadrifoglio.Si tratta, quindi, di un’occasione buona per dare un’occhiata ulteriore al nuovo progetto della casa italiana.

Il video è in inglese (sul sito Alfa Romeo Italia era stata caricata una versione italiana ma al momento è stata rimossa). Chi ha un minimo di padronanza della lingua si renderà conto subito che la voce che ci descrive il debutto delle nuove Giulia GTA e GTAm non è quella di un “madre lingua”. Secondo la descrizione del video, la voce appartiene ad Alberto Cavaggioni, capo del marchio Alfa Romeo per l’area EMEA, che presenta un accento italiano che potremmo definire particolarmente marcato. Da notare, inoltre, che nel video, in qualità di “testimonial”, compaiono in voce anche i piloti del team Alfa Romeo di Formula 1, ovvero Raikkonen e Giovinazzi.

Ecco il video:

Ricordiamo che le nuove Giulia GTA e GTAm saranno realizzate dalla casa italiana in tiratura limitata. Al momento, infatti, Alfa Romeo prevede di produrre solo 500 esemplari delle due super-sportive che, inoltre, saranno commercializzate esclusivamente in Europa, una notizia che ha destato molte critiche tra i fans Alfa Romeo negli USA (un mercato dove le GTA potevano avere enorme successo). Le nuove sportive di Alfa Romeo sono già prenotabili nelle concessionarie del marchio anche se, per ora, non ci sono informazioni precise sul prezzo di vendita e sulle tempistiche di consegna.

Le nuove Giulia GTA e GTAm possono contare su netto taglio della massa complessiva rispetto alla Giulia Quadrifoglio (circa 100 chilogrammi in meno per la GTAm) e su tante piccole ottimizzazioni di natura tecnica, mirate ad un incremento generalizzato delle performance. Sotto al cofano c’è sempre il “solito” 2.9 V6 biturbo della Giulia Quadrifoglio che viene ora proposto in una veste potenziata, in grado di erogare una potenza massima di 540 CV per un rapporto peso/potenza pari a 2,82 kg/CV.

Lato prestazioni, per ora Alfa Romeo ha comunicato esclusivamente il dato relativo all’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in 3.6 secondi con un miglioramento di 0.3 secondi rispetto ai tempi della Giulia Quadrifoglio. Maggiori dettagli sulle nuove Giulia GTA e GTAm arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.