Ferrari 488 Pista batte la propria velocità massima | Video

Johnny Bohmer Proving Grounds ha pubblicato su YouTube un nuovo video in cui utilizza l’ex passerella dello Space Shuttle per mostrare a tutti le prestazioni della bellissima Ferrari 488 Pista. Abbiamo visto di tutto su questa pista, dalle Chevrolet Camaro di serie a varie Porsche modificate e persino una Dodge Viper da ben 1400 CV.

Oggi, invece, è giunto il momento di goderci le performance proposte da questa fantastica vettura di Maranello. Sotto il cofano troviamo il potente motore V8 biturbo sovralimentato da 3.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Ferrari 488 Pista: Johnny Bohmer Proving Grounds mette alla prova la supercar V8 di Maranello

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica modenese, la Ferrari 488 Pista è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 2,8 secondi (0-100 km/h in 2,85 secondi) mentre la velocità massima raggiunta tocca i 211 mph (340 km/h). Il titolo del filmato condiviso da Johnny Bohmer Proving Grounds ci dice in anteprima che questa particolare Pista è più veloce della versione standard, ma di quanto?

La telemetria rivela che lo scatto da 0 a 60 mph (0-96 km/h) avviene nel raggio di 4 secondi. Inoltre, la supercar riesce a superare i 150 mph (241 km/h) in circa 14 secondi. Grazie al filmato possiamo vedere, poi, un lieve calo dell’accelerazione attorno ai 160 mph (257 km/h) che si verifica nuovamente a 175 mph (281 km/h). Tuttavia, la velocità non rallenta drasticamente fino a quando si raggiungono i 200 mph (321 km/h).

Da questo punto in poi, la velocità continua a salire di un mph alla volta fino a quando non arriva a 212 mph (341 km/h). La Ferrari 488 Pista riesce a mantenere i 212 mph per ben 10 secondi prima di raggiungere i 2,7 miglia (4,34 km). La velocità ufficiale riportata nel video è di 212,6 mph (342,15 km/h).

Questo dato si avvicina molto ai 211 mph (340 km/h) dichiarati dalla casa automobilistica italiana. L’aerodinamica ha messo a dura prova la vettura mentre il sound del V8 biturbo non ha mai vacillato. Non ci resta che lasciarvi con il video per apprezzare voi stessi la potenza che la supercar del cavallino rampante è capace di offrire.