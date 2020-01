Dodge Viper da 1400 CV raggiunge la velocità record di oltre 400 km/h

Sull’ex pista dello Space Shuttle, spesso e volentieri si tengono delle corse ad alta velocità in cui sono protagoniste diverse auto parecchio prestanti. Tuttavia, fino ad ora non abbiamo visto nulla di così veloce come questa Dodge Viper filmata da Johnny Bohmer Proving Grounds (il cui video pubblicato su YouTube è presente in fondo all’articolo).

Questo bolide del 2006 è in grado di raggiungere una velocità massima di 405 km/h ed è quella più alta mai registrata per la supercar V10 ormai scomparsa dal mercato ma presente ancora nel cuore degli appassionati.

Dodge Viper: un potente esemplare stabilisce un nuovo record di velocità

Se ciò non bastasse si tratta di un esemplare completamente legale, quindi utilizzabile senza problemi su strada. Ovviamente, non abbiamo di fronte una Dodge Viper di serie. Purtroppo, il filmato condiviso da Johnny Bohmer Proving Grounds non parla delle modifiche applicate alla sportiva ma sappiamo che sviluppa una potenza di ben 1419 CV grazie all’implementazione di un paio di turbocompressori.

Stando a quanto dichiarato, l’auto è stata testata sull’ex pista dello Space Shuttle per mettere alla prova alcuni prototipi di componenti per motore e pneumatici. Inoltre, è ben visibile sul retro un paracadute che potrebbe essere stato utilizzato come una sorta di freno per le alte velocità.

Lo scatto da 160 a 320 km/h richiede appena 10 secondi mentre la velocità ufficiale riportata sul contatore è di 252.588 mph (406,5 km/h). In un comunicato stampa, Johnny Bohmer Proving Grounds ha rivelato che utilizza dei sistemi di monitoraggio Garmin e Racelogic per i controlli interni di tempo e velocità. Quelli esterni, invece, sono gestiti dall’International Mile Racing Association (IMRA).

Non ci resta che lasciarvi con il video della speciale Dodge Viper da 1419 CV.