Maserati MC20: la nuova sportiva del Tridente secondo LACO Design

Maserati avrebbe dovuto svelare la sua nuova supercar Maserati MC20 a maggio tramite l’evento MMXX: The Way Forward ma purtroppo lo ha posticipato a settembre per via del coronavirus.

In ogni caso, l’evento si svolgerà a Modena, la città dove ha sede lo stabilimento in cui verrà prodotta la vettura. Il 2020 rappresenta un anno molto importante per la casa automobilistica modenese in quanto punterà maggiormente sull’elettrificazione.

Maserati MC20: un famoso artista del render ipotizza la versione finale della sportiva

Proprio come la precedente MC12, la Maserati MC20 porterà con sé diverse caratteristiche legate all’attività sportiva del Tridente, quindi sarà molto interessante scoprire le prestazioni e le funzionalità che troveremo a bordo.

Al momento sappiamo che il veicolo verrà prodotto inizialmente soltanto in versione coupé mentre la variante cabrio dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2021. Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni, a bordo della nuova MC20 troveremo un nuovo motore V6 di cui purtroppo non si conoscono attualmente le caratteristiche.

Tuttavia, diversi rumor hanno dichiarato che tale propulsore potrebbe essere un’evoluzione del V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato da Alfa Romeo sulle Giulia e Stelvio Quadrifoglio e sulle Giulia GTA e GTAm.

Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni, il famoso designer LACO Design ha ipotizzato in un render come potrebbe essere il design finale della Maserati MC20. Abbiamo di fronte sicuramente una vettura con delle linee estremamente sportive.

Queste sono caratterizzate dalla tradizionale griglia adottata da Maserati con il logo del Tridente posizionato al centro e da due ampie prese d’aria che consentono di far defluire l’aria. Non manca un set di cerchi in lega a doppie razze in nero opaco dove è possibile scorgere anche un impianto frenante performance.