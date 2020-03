Maserati MC20: l’evento di presentazione della nuova sportiva è stato posticipato

Nella giornata di oggi, Maserati ha comunicato in via ufficiale che l‘evento di presentazione della nuova Maserati MC20, denominato “The way forward”, è stato ufficialmente posticipato. La nuova sportiva della casa del Tridente avrebbe dovuto fare il suo debutto in pubblico a fine maggio, nel corso di un evento speciale programmato a Modena. L’evento era già stato annunciato da mesi anche se non c’era ancora una data ufficiale.

Con la comunicazione di oggi, Maserati ha annunciato che il debutto della nuova Maserati MC20 è stato ufficialmente posticipato. La nuova sportiva verrà svelata ora nel corso del prossimo mese di settembre quando, si spera, la pandemia da Coronavirus sarà stata definitivamente debellata e si potrà tornare alla normalità. Resta confermato, invece, che l’evento si svolgerà a Modena, città dove ha sede anche lo stabilimento Maserati in cui sarà prodotta la nuova Maserati MC20.

Possibili ritardi anche per l’avvio della produzione

Le comunicazioni ufficiali sulla nuova Maserati MC20 si limitano all’annuncio con cui viene posticipato l’evento di presentazione della nuova sportiva che, quindi, si mostrerà in pubblico soltanto nel corso del prossimo mese di settembre e non più durante il mese di maggio. Nel frattempo, ci sono diversi elementi aggiuntivi da considerare.

Lo stabilimento Maserati di Modena è, attualmente, fermo per via delle misure volte a limitare il contagio da Coronavirus e le attività produttive dovrebbero ripartire verso la fine del mese di marzo ma la situazione resta ancora incerta. Nel frattempo, secondo le ultime informazioni, la linea di produzione della nuova Maserati MC20 non sarebbe ancora pronta.

Come confermato alcuni mesi fa dai sindacati, infatti, l’avvio della produzione della nuova Maserati MC20 era fissato per la prossima estate. La chiusura dello stabilimento di Modena ed i possibili rallentamenti che si registreranno nel corso delle prossime settimane (bisogna considerare anche i possibili stop produttivi dei fornitori ad esempio) potrebbero causare un cambio di programma per quanto riguarda l’avvio della produzione.

Oltre all’evento di lancio, anche l’effettiva partenza della produzione della nuova Maserati MC20 dovrebbe subire qualche ritardo con la conseguenza che le prime consegne della nuova super-sportiva della casa del Tridente potrebbero arrivare soltanto nel corso del prossimo autunno. Bisogna, inoltre, considerare che in questo momento buona parte del mercato mondiale e tutti i principali mercati di Maserati stanno facendo i conti con la crisi causata dal Coronavirus.

La volontà di non accelerare troppo i tempi da parte dell’azienda è, quindi, perfettamente comprensibile. E’ chiaro che maggiori dettagli sulla nuova Maserati MC20 e sull’avvio della produzione della sportiva nello stabilimento di Modena dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane, in parallelo all’evolversi della situazione legata alla pandemia di Coronavirus con cui il nostro Paese sta combattendo in queste giornate difficili.

Ricordiamo che per la prima fase di produzione la nuova Maserati MC20 sarà realizzata esclusivamente nella variante coupé con la versione cabrio, prevista dal piano industriale, che arriverà soltanto nel corso del 2021 (in questo caso non dovrebbero esserci ritardi). Da notare, inoltre, che, per la prima parte di carriera, la nuova MC20 potrà contare sul nuovo motore V6, già confermato da Maserati e di cui, per ora, non si conoscono molti dettagli.

Il motore dovrebbe aver già raggiunto una fase finale di sviluppo considerando che, come confermato diversi rumors, potrebbe trattarsi di un’evoluzione del V6 delle Quadrifoglio di Alfa Romeo. Solo successivamente, probabilmente sul finire dell’attuale piano industriale (2022-2023), arriverà anche la versione elettrica a zero emissioni della MC20 che, insieme alle nuove generazioni di GranTurismo e GranCabrio, andrà a formare la gamma elettrica di Maserati.

Maggiori dettagli sul futuro della nuova Maserati MC20 dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla nuova sportiva che segna l’ingresso in una “nuova era” da parte di Maserati.