Maserati inizia a testare il prototipo della nuova MC20

Dopo i test “mule”, il primo prototipo completo della nuova super sportiva Maserati MC20 è emerso dal Maserati Innovation Lab di Modena. Maserati ha il 100% di DNA italiano ed è in continuo movimento: il marchio ha identificato e selezionato una serie di sedi iconiche in Italia che trasmettono efficacemente la dichiarazione globale ” Masters of Italian Audacity “, di cui il nuovo MC20 è la prima e ultima espressione.

Il primo prototipo completo della nuova super sportiva è stato immortalato a Milano in piazza degli Affari

Il prototipo è stato fotografato di notte in Piazza degli Affari a Milano, sotto la scultura LOVE di Maurizio Cattelan, simbolo dell’audacia italiana nell’arte contemporanea internazionale. Ora, questo segna l’inizio di un periodo di prove su strada e su pista, in varie condizioni d’uso, per acquisire dati vitali per la preparazione del setup finale della vettura. Nei prossimi giorni il prototipo della nuova vettura sportiva della casa automobilistica del tridente visiterà altre località simboliche dell’audacia italiana, prima di tornare a Modena.

