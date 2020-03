Coronavirus: chiude temporaneamente il circuito del Nurburgring

Anche il settore automobilistico è stato colpito particolarmente dalla diffusione del coronavirus. Infatti, in questi ultimi giorni sono stati annunciati diversi stop sia a diversi stabilimenti di produzione che agli eventi internazionali in cui le case automobilistiche avrebbero dovuto annunciare delle novità interessanti.

Tutto è partito con l’annullamento del Salone di Ginevra che sarebbe dovuto svolgersi dal 5 al 17 marzo. Naturalmente, gli organizzatori della kermesse hanno deciso di annullarla per evitare grossi assembramenti e quindi contagi a valanga. Qualche giorno dopo è arrivata la notizia dell’annullamento del Salone di New York che ora dovrebbe tenersi ad agosto, ovviamente se la situazione cambierà.

Coronavirus: il tracciato del Nurburgring resterà chiuso fino al 19 aprile 2020

Come detto ad inizio articolo, molti produttori hanno deciso di bloccare la produzione in diversi stabilimenti. Un esempio è Fiat Chrysler Automobiles ma anche Lamborghini, Ferrari, Porsche e Volkswagen per via di alcuni dipendenti risultati positivi al COVID-19.

In recenti articoli abbiamo scoperto che la pandemia ha colpito pure la Formula 1 e il Motorsport in generale con diverse gare annullate per evitare la diffusione del contagio. Un esempio è il Gran Premio F1 d’Australia e i successivi tre appuntamenti.

Detto ciò, attraverso un post ufficiale pubblicato su Facebook, è stata annunciata anche la chiusura temporanea del famoso circuito tedesco del Nurburgring che abbiamo conosciuto in diverse occasioni per i vari avvistamenti.

Il messaggio ufficiale riporta che tutti gli eventi fissati sul tracciato sono stati annullati fino al 19 aprile 2020, anche se rimane l’ipotesi di un’ulteriore proroga di due settimane. L’ordinanza di chiusura è arrivata direttamente dal distretto regionale in cui è presente la leggendaria pista.

Quasi sicuramente, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per partecipare ai vari eventi fissati otterranno un rimborso. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere come si evolverà la situazione.