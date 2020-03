Fiat 500X Pop: disponibile il nuovo pacchetto Sport Appearance

Fiat sta lottando parecchio nel mercato nordamericano per riuscire a mantenere la sua quota di mercato. Con un continuo calo delle immatricolazioni e l’interruzione delle vendite della sua auto più famosa, la 500, il marchio automobilistico italiano sta cercando di ampliare la sua attuale gamma di vetture per riuscire a mantenere l’attenzione.

L’anno scorso il brand torinese ha introdotto una nuova variante della sua Fiat 500X chiamata Sport che, come suggerisce il nome, propone alcune caratteristiche orientate alla sportività. Inizialmente lanciata in Europa, l’auto è stata introdotta da Fiat anche nel mercato nordamericano.

Fiat 500X: debutta il nuovo pacchetto Sport per l’allestimento Pop

Detto ciò, nelle scorse ore il marchio di FCA ha lanciato un altro pacchetto dedicato alle versioni Pop che introduce il fascino della 500X Sport in un pack più accessibile a tutti.

In particolare, il nuovo Pop Sport Appearance Package per il famoso crossover porta con sé fasce esterne del modello Sport, proiettori fendinebbia anteriori, cerchi in alluminio sportivi da 18″, modanature dei passaruota dello stesso colore della carrozzeria, due terminali di scarico e finiture esterne in Grigio Scuro.

Il pacchetto Pop Sport Appearance per la Fiat 500X è disponibile in quattro colorazioni esterne: Rovente Red, Italia Blue, Grigio Moda e Bianco White. Per quanto riguarda il prezzo, Fiat chiede 795 dollari (circa 725 euro) per poter aggiungere queste caratteristiche alla 500X Pop. Per avere maggiori informazioni, basterà recarsi presso un concessionario Fiat in Nord America.