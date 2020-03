Fiat Uno: Garage 54 installa quattro scarichi sulla loro auto di test

Dopo aver visto la versione con otto ruote in un precedente articolo, Garage 54 ha condiviso sul suo canale YouTube un nuovo video in cui mostra che il team sa compiere delle operazioni di modifica davvero particolari e soprattutto folli.

L’officina russa ha ripreso la Fiat Uno a otto ruote vista un po’ di tempo fa e ha deciso di installare un particolare sistema di scarico che ricorda la forma di un organo poiché posizionato proprio sopra il motore.

Fiat Uno: ecco l’ultima folle modificata applicata da Garage 54

In particolare, Garage 54 ha installato quattro silenziatori collegati direttamente a ciascuno dei quattro cilindri del piccolo propulsore della vettura torinese. Tale installazione è stata effettuata tramite un processo di saldatura meccanica che tra l’altro ha richiesto un telaio particolare per sostenere il peso dei quattro terminali di scarico.

Naturalmente, per poter apportare questa modifica alla Fiat Uno i meccanici dell’officina russa hanno dovuto eliminare il cofano motore in quanto impossibile da modificare per adattarlo ai grossi silenziatori dell’impianto di scarico.

Dopo aver applicato i componenti aggiuntivi sui quattro cilindri del motore, i meccanici hanno inserito la chiave di accensione e hanno avviato la vettura per scoprire il risultato. Se vi interessa sapere qual è stato e altre informazioni su questa particolare Uno, vi consigliamo di cliccare sul pulsante Play dell’anteprima del video presente qui sotto.