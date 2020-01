Fiat Uno: un esemplare ottiene quattro ruote in più | Video

Garage 54 ha condotto un nuovo esperimento davvero particolare che ha visto come protagonista la famosa Fiat Uno. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi progetti molto particolari che hanno preso vita e che successivamente sono stati portati su strada.

Un esempio è questo esemplare della storica auto del brand torinese dotato di ben otto ruote. Solitamente, siamo abituati a vedere un simile numero di pneumatici su un veicolo utilizzato per il trasporto merci (addirittura anche 10) e che sono mossi da motori diesel di grossa cilindrata.

Fiat Uno: come si comporta la vettura con otto ruote anziché due?

Questa Fiat Uno, però, racchiude il minuscolo propulsore originale che riesce a malapena a muovere la versione standard della vettura. A parte le otto ruote e il conducente, il veicolo non trasporta nient’altro. Forse il problema principale è la grande quantità di neve raccolta dalle ruote che viene proiettata nell’abitacolo.

Il team di Garage 54 hanno risolto questa cosa implementando alcune protezioni dopo aver effettuato diversi test drive. Soltanto due delle sei ruote disponibili possono godere delle sospensioni. Inoltre, anche su un terreno liscio, il retro di questa particolare Fiat Uno rimbalza parecchio.

A prescindere dal suo funzionamento, è chiaro che questo progetto è riuscito ad attirare l’attenzione degli altri utenti della strada. Complessivamente, la vettura di Garage 54 è stata rivestita in rosso con i finestrini della parte posteriore oscurati per nascondere la soluzione adottata all’interno.

Gli otto cerchi, invece, sono stati dipinti in bianco con soltanto una razza in verde. Per scoprire il funzionamento della speciale Uno, date un’occhiata al video sottostante.